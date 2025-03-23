Kıbrıs Türk Eğitimciler Sendikası (KIBTES), eğitimin temel bir insan hakkı olduğunu ve her öğrencinin ayrımcılığa uğramadan, özgür ve eşit şartlarda eğitim alması gerektiğini belirtti.

Yapılan yazılı açıklamada, son dönemde İrsen Küçük Ortaokulu ve Bekirpaşa Lisesi’nde öğrencilerin başörtüsü takmalarının engellendiği, eğitimde tarafsızlık ve eşitlik ilkelerinin açıkça ihlal edildiği, öğrencilere yönelik ayrımcı bir tutum sergilendiği öne sürüldü.

“Öğrencilerin inançları doğrultusunda başörtüsü takmasını engellemek, Öğretmenler Yasası’nın 49. maddesinde açıkça belirtilen ‘Yansızlık Ödevi’ne aykırıdır” denilen açıklamada, “İngiltere’den Avrupa Birliği ülkelerine, ABD’den Güney Kıbrıs’a kadar laikliğe uygun görülen başörtüsü, neden Kuzey Kıbrıs’ta bir hak ihlali meselesine dönüştürülmektedir? Eğitimde fırsat eşitliği savunulurken, neden inancı gereği başörtüsü takan bir öğrenciye baskı uygulanmaktadır?” soruları sorulu.

Açıklamada “Başörtüsü yasağına yönelik uygulamaların derhal son bulması ve eğitim kurumlarında yasal çerçevenin tüm taraflarca gözetilmesi talep edildi.