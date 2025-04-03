Kıbrıs’taki muflon sayısının üç bine ulaştığı tahmin ediliyor.

Cyprus Mail gazetesinin haberine göre 25 yıl önce toplam sayıları bin iki yüze gerileyerek soyları neredeyse tükenen muflonların, üretim programlarının çalışmaları ile artırılarak üç bine ulaştığı tahmin ediliyor.

Ancak haberde, her kesimin bu programın sağladığı muflon popülasyonu artışını iyi karşılamadığı, özellikle de muflonların yaşadığı bölgelerdeki çiftçi ve küçük üreticilerin bu artışı rahatsız edici bulduğu ifade edildi.

Kıbrıs’ın, ‘yabani koyunu’ muflonların, utangaç olduğu ve hızlı hareket ettiğinden dolayı görülmesinin zor olduğu belirtilen haberde, bu hayvanların genelde, meşe, sedir ve çam ağaçları ile beslenebileceği Trodos dağları ve Baf’ın ormanlık yamaçlarında yaşadığı kaydedildi.