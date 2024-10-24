KIBRISLI TÜRKLER, TÜRK MİLLETİNİN EN MÜSTESNA PARÇASIDIR.

Genel Başkan Yardımcımız Turan Büyükyılmaz’ın bir TV kanalındaki sisteme atfen kullandığı sözleri çarpıtılarak yanlış yorumlanmıştır.

Bu açıklama üzerinden nasıl bu topluma nifak tohumlarının ekilmek istendiğine üzülerek şahit olduk.

Önce tartışma konusu sözlere açıklık getirelim.

Mevcut “hastalıklı sistem” sadece Türkiye’nin değil Kıbrıs Türk halkının da sırtında kamburdur.

Bu hastalığın tedavisi için yapılması gereken ilk iş, teşhisi koymaktır.

Genel Başkanımız da Ticaret Odası Kongresinde benzer şeyleri söylemiş ve Atatürk’ün sözlerine atıfta bulunarak; “Biz 1974 Mutlu Barış harekatı ile elde ettiğimiz zaferi, ekonomik ve siyasi zaferle taçlandıramadığımız için bugün KKTC tartışılır hale gelmiştir. Bu sistem değişmeli bu hastalıklı yapı bir an evvel sonlandırılmalıdır” demişti.

YDP olarak biz mevcut statükonun halkın devlete olan aidiyet duygusunun zayıflattığı gibi, üretmeyen, tüketici yapısı ile sürdürülebilir olmadigini düşünüyoruz.

Bu yapı Türkiye’nin imzalanan hemen hemen tüm ekonomik protokollerde yer alan reformlara da izin vermemektedir. Aynı şekilde Türkiye’nin istediği hiç bir ekonomik ve siyasi tedbir alınmamaktadır.

Ülkemizde uygulanan parlamenter sistem hastalanmıştır.

Bu sistemin işlemediği artık açıktır.

Başkanlık sistemi tartışmaları bir an önce başlamalı, mevcut hastalıklı yapının tedavisi sağlanmalıdır.

Bizim bu ülkeye borcumuz var.

Doğruları her ne pahasına olursa olsun savunmak için and içtik. Ancak bazıları YDP’ye saldırarak doğruları söylememize engel olmak isterken bazıları da mal bulmuş magribi gibi cümleleri cımbızlayarak saldırı içerisine girmişlerdir.

Şunu kimse unutmasın.!

Kıbrıs Türk halkı ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türk milletinin en müstesna parçası, Türkiye’nin ve Türk milletinin baş tacıdır.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti,

Türk dünyasının Akdeniz’deki en uç kalesidir.

Her bir ferdi de serhat bekçisidir.

Bu kaleyi korumak ve savunmak da tarihimizin bizlere verdiği en onurlu görevdir.