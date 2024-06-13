Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in Kıbrıslı Türklerin desteklenmesi adı altında ilan ettiği 14 önlemden biri olan, Kıbrıslı Türklerin çeşitli eğitim programlarına katılmaları girişimi, Kıbrıslı Türklerin ilgisizliği sebebiyle sonuçsuz kaldı.

Fileleftheros gazetesi, “Kıbrıslı Türklerin Eğitimlerinde Zorluklar – İptaller ve İlgi Azlığı, KEPA’nın Haziran Eğitimlerinin İptal Edilmesine Sebep Oldu” başlıkları altında verdiği haberinde, Rum tarafının Kıbrıslı Türklere yönelik ilan ettiği önlemler arasında yer alan ve Kıbrıslı Türk çalışan ve işsizlerin eğitim programlarına katılmalarını öngören girişiminin, Kıbrıslı Türklerin ilgi göstermemesi sebebiyle askıya alındığını yazdı.

Gazete, Rum Çalışma Bakanlığı’na bağlı Verimlilik Merkezi (KEPA) tarafından çalışan ve işsiz Kıbrıslı Türklere yönelik Haziran ayında düzenleneceğini duyurduğu eğitim programlarının, ilgili Kıbrıslı Türk sendikalarına bilgi verilmesine rağmen, Kıbrıslı Türkler tarafından son anda yapılan iptaller ve ilgi azlığından ötürü iptal edildiğini aktardı.

Konuyla ilgili KEPA yönetimiyle iletişime geçilmeye çalışıldığını ama herhangi bir yetkiliye ulaşılamadığını vurgulayan gazete, Haziran ayı programlarının ertelenmesinin ardından programların geleceğinin belirsizliğini koruduğunu da vurguladı.