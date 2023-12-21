Kıbrıslı Rumların; Güney Kıbrıs ve genel olarak Avrupa’nın gidişatı konusunda endişeli ve umutsuz olduğu belirtildi.

Politis gazetesi “Memnunlar Ancak Kişisel Yaşamlarından---Eurobarometre: Kıbrıslıların Yüzde 59’u Ülkedeki Durumu Kötü Olarak Değerlendiriyor” başlıklı haberinde Eurobarometre’nin Ekim-Kasım 2023 dönemini kapsayan araştırmasının sonuçlarına yer verdi.

Araştırmaya göre ekonomik konuların Kıbrıslı Rumlar için yüksek öneme sahip olduğu, bununla birlikte eşit derecede önemli konular arasında mülteci, enerji ve ekonomik etkileri de bulunuyor.

Araştırmaya katılan Kıbrıslı Rumların yüzde 63’ü ülke ekonomisini kötü; yüzde 59’u ise ülkenin genel durumunu kötü olarak değerlendirdi.

Hem Kıbrıslı Rumlar, hem de Avrupalılar, Avrupa Birliği’nde işlerin ters gittiği düşüncesinde. Kıbrıslı Rumlar ayrıca durumların önümüzdeki 12 ay içerisinde ya aynı kalacağı, ya da daha kötü olacağına inanıyor.

Gazete, birçok Kıbrıslı Rum’un ve bütününde Avrupalıların şahsi olarak mesleki durumla ekonomik durumlarını iyi olarak değerlendirdiğini belirtti.

Habere göre, her iki Kıbrıslı Rum’dan biri ülkedeki istihdam durumunu kötü olarak nitelendirdi.

Gelecekle ilgili soruya Kıbrıslı Rumların yüzde 51’i "iyimser" yanıtını verirken, Güney Kıbrıs’ta 15-24 yaş arası kişilerin yüzde 95’i; 25-54 yaş arası kişilerin yüzde 83’ü; 55 yaş ve üzeri kişilerin yüzde 81’i yaşamlarından memnun olduğunu belirtti.

Kıbrıslı Rumların günlük yaşamlarından memnun olduklarını dile getirirken 15-24 yaş arası kişilerin yüzde 90’ı, günlük yaşamlarından memnun olduğunu ifade etti.

Kıbrıslı Rumların çoğunluğu araştırma kapsamında savaşın etkileri, AB’nin güvenliği ve mülteci sorunu hakkında endişesini dile getirdi.

Gazete, Kıbrıslı Rumların çoğunluğunun dış siyaset, mülteci, sivil savunma ve güvenlik konularında Avrupa ortak politikasından yana olduğunu belirtti.

Habere göre, Ukrayna, savaşı konusunda gerek Kıbrıslı Rumların, gerekse Avrupalıların savaştan etkilenen kişilere insani yardım sağlanmasından yana tavır sergilerken araştırmaya katılan Kıbrıslı Rumların yüzde 57’si Ukrayna’ya ekonomik yardım sağlanmasına sıcak bakıyor.

Araştırma neticesinde ayrıca Avrupalıların aksine Kıbrıslı Rumların birçoğu sosyal medyadan bilgi almayı tercih ettiği de ifade edildi.