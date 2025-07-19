Kıbrıs'ın batısında denizde 4 şiddetinde deprem oldu.
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Meteoroloji Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre, saat 21.14 sıralarında Lefke Deprem İstasyonu’ndan yaklaşık 136km uzaklıkta, hafif şiddette ve aletsel büyüklüğü Richter Ölçeğine 4 olan bir deprem meydana geldi.
Yapılan ilk değerlendirme sonucunda depremin merkez üssünün 35.44 Kuzey ve 31.39 Doğu Koordinatlarında, yaklaşık 5 km derinliğinde Kıbrıs'ın batısında denizde olduğu saptandı.