Kıbrıs'ın batısında denizde 4 şiddetinde deprem oldu.

Meteoroloji Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre, saat 21.14 sıralarında Lefke Deprem İstasyonu’ndan yaklaşık 136km uzaklıkta, hafif şiddette ve aletsel büyüklüğü Richter Ölçeğine 4 olan bir deprem meydana geldi.

Yapılan ilk değerlendirme sonucunda depremin merkez üssünün 35.44 Kuzey ve 31.39 Doğu Koordinatlarında, yaklaşık 5 km derinliğinde Kıbrıs'ın batısında denizde olduğu saptandı.