“Kıbrıs Türkü, çağdaş değerleri ve uygar düşünceleriyle spor yapmaya devam edecek”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bu yıl 14’üncüsü düzenlenen Hasan Ramadan Cemil Daireler Arası Futbol Turnuvası’nın ödül törenine katıldı

Cumhurbaşkanlığı'ndan verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ödül töreninde yaptığı konuşmada, merhum iş insanı Hasan Ramadan Cemil anısına düzenlenen turnuvayı 14 yıldan beridir izlediğini belirtti.

Turnuva sayesinde devlet daireleri arası dostluk, kardeşlik, sosyal dayanışma ve spor ruhunun pekiştirildiğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, 1 ay boyunca süren turnuvayı düzenleyen İbrahim Özsoy ve ailesini tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, 11 devlet dairesinin katıldığı turnuvada şampiyon olan İlköğretim Dairesi’ni ve diğer tüm katılımcıları tebrik etti.

Tatar, Hasan Ramadan Cemil Turnuvası Ödül Töreni’nden önce KKTC Milli Olimpiyat Komitesi’nin düzenlediği Olimpizm Ödül Törenine de katıldığını ve 2024 Paris Olimpiyatları’nda Türkiye adına katılan Buse Savaşkan’ı tebrik ettiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, Milli Olimpiyat Komitesi’nin düzenlediği ödül töreninde ayrıca Kıbrıs Türk Halkı ve gençliğin üzerinde uygulanan haksız ambargo ve izolasyonlardan vazgeçilmesi çağrısı yaptığını aktardı.

Kıbrıs Türkü’nün çağdaş değerleri ve uygar düşünceleriyle var olduğunu anlatan Tatar, Kıbrıs Türkü’nün spor yaparak dünyaya mesaj verdiğini kaydetti.

Vergi sıralamalarında en üst sıralarda yer alan Hasan Ramadan Cemil’in kızkardeşi Işın Ramadan Cemil’e ve ailesine teşekkür eden Tatar, kendisiyle her zaman Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, vatan ve bayrak sevgisini paylaştığını belirttiği Hasan Ramadan Cemil’i saygıyla andı.

-Özsoy

Turnuvayı düzenleyen İbrahim Özsoy da konuşmasında Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın maliye bakanı ve başbakan olduğu dönemlerden itibaren Hasan Ramadan Cemil Daireler Arası Futbol Turnuvası’nı aralıksız 14 yıl boyunca izlediğini belirterek, teşekkürlerini sundu.

-Cemil

Hasan Ramadan Cemil’in kız kardeşi Işın Ramadan Cemil ise konuşmasında turnuvaya başladığından beri katılan Ersin Tatar’a teşekkür etti.