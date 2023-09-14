Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Türk Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği’nin düzenlediği Türk Dünyası İş ve Yatırım Forumu’na katıldı.

Odadan yapılan açıklamaya göre, Türk Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun açılış konuşmasını yaptığı etkinlikte, Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz de konuşmacı olarak yer aldı.

Deniz konuşmasında Türk Devletler Teşkilatı Ticaret ve Ekonomiden Sorumlu 12. Bakanlar Toplantısı kapsamında düzenlenen “Türk Dünyası İş ve Yatırım Forumu”nda bulunmanın memnuniyetini dile getirdi.

Türk Dünyası İş Forumu’nun özellikle uzun yıllardan beri ambargolar altında yaşatılmak istenen Kıbrıs Türk halkı ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bakımından çok önemli olduğunu sözlerine ekleyen Deniz, bu önemin bilincinde olarak forum çalışmalarına en iyi şekilde katılmaya özen gösterdiklerini belirtti.

Deniz, sözlerine şöyle devam etti:

“Beklentimiz iş insanlarımız ve kuruluşlarımız arasındaki ilişkileri geliştirmek, ticari ilişkiler tesis etmek ve bunları sürekli hale getirmektedir. Sayın bakanlarımızın da desteğiyle, üye ve gözlemci devletler arasındaki ticareti ve sermaye hareketlerini kolaylaştıracak adımları atılmasının iş ilişkilerimizi giderek geliştireceğine ve bizleri soyutlamak için kararlı bir şekilde çalışanların oyunlarının boşa çıkacağına inanıyoruz”

Deniz konuşmasının sonunda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu’na ve ekibine teşekkürlerini sundu.

Etkinlikte Deniz’e Yönetim Kurulu Üyeleri Evren Günsel Erçelik, Alp Cengiz Alp, Genel Sekreter Aysun Önet İleri, Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Ergüven ve İş Geliştirme Uzmanı Ayten Dellaloğlu eşlik etti.