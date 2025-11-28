KKTC Haber Kameramanları Derneği başkanlığına yeniden Tarkan Kavaz seçildi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, 20 Kasım’da yapılan Genel Kurul sonrasında dün yeni Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Onur Kurulu belirlendi.

Bu çerçevede Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu:

“Genel Başkan Tarkan Kavaz, Genel Sekreter Rafet Çelik, Sayman Mühlet Kulaç, üyeler; Kemal Yürekli, Mustafa Sarpten, yedek üyeler; Suad Suiçmez, Mustafa Fidan”

Denetleme Kurulu; Ertuğrul Çavuşoğlu, Orhan Bayraktar, Hasan Kargılı.

Onur Kurulu; Emir Abdurrahman Bulut, Hüseyin Karahüseyin”