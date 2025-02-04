Polis örgütünü güçlendirmek, günün gelişen ve hızlı şekilde değişen ihtiyaçlarını karşılamak ve polis örgütünü çağın gereklerini yerine getirebilecek bir seviyeye taşımak amacıyla hayata geçirilen Kıbrıs Türk Polis Güçlendirme Vakfı (POLVAK), ikinci toplantısını bugün yaptı.

Vakıftan yapılan açıklamada, POLVAK Mütevelli Heyeti Başkanı ve Polis Genel Müdürü Kasım Kuni başkanlığında yapılan toplantının, mütevelli heyeti üyeleri; PGM I. Yardımcısı Ali Adalıer, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Temsilcisi P. Kurmay Albay İbrahim Şeker, KKTC Emekli Polisler Derneği Başkanı Birol Atasü, KKTC Polis Yardımlaşma Kooperatif Ltd. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Aygün Maraşlı, Lefkoşa Polis Müdürü Tarkan Kızıltuğ ile İdari Polis Müdür Vekili Başmüfettiş Ediz Aytan’ın katılımı ve PGM-ARGE Sorumlusu Polis Müdür Muavini Vasvi Arkın, Müfettiş Umut Manavoğlu ile Müfettiş Muavini Mustafa Özdamar’ın raportörlüğünde yapıldığı kaydedildi.

- Kuni: “Vakıf olarak halkın desteğine ihtiyacımız var”

POLVAK Mütevelli Heyeti Başkanı Polis Genel Müdürü Kasım Kuni, toplantıda suç ve suçluyla etkin mücadele ve trafik denetimlerini günün şartlarına göre modernize edebilmek, KKTC halkının güven ve huzur içerisinde yaşamını devam edebilmesini sağlamak adına KKTC polis teşkilatının güçlendirilmesi konusunda Kıbrıs Türk Polis Güçlendirme Vakfı olarak gerekli mevzuat çalışmalarının yapılması için bir dizi kararlar aldıklarını belirtti.

Kuni, bu kararların ivedilikle hayata geçmesi için çalışmalara başladıklarını belirtti.

Vakıf olarak halkın desteğine ihtiyaçları olduğunu vurgulayan Kuni, bundan sonra atılması gereken adımları hızlı bir şekilde atıp vakfın amaçları doğrultusunda emin adımlarla yürümek arzusu içinde olduklarını dile getirdi.