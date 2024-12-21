Dernek, 21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası nedeniyle mesaj yayımladı

Kıbrıs Türk Kültür Derneği, Kıbrıs Türk halkı bugün egemen, bağımsız, güven içinde ve özgür bir ortamda yaşıyorsa, bunun verilen onurlu mücadele ve milli savaşın sonucu olduğunu belirterek "Unutulmaması gereken egemen devletimizde barış ve güvenlik içinde yaşamamızı kahraman şehitlerimize borçluyuz. Bu borcumuzu ödemenin yolu şehitlerimizin bize emanet ettiği vatanımızı ve devletimizi sonsuza kadar yaşatmaktır." dedi.

Kıbrıs Türk Kültür Derneği Yönetim Kurulu, 21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası nedeniyle yayımladığı mesajda, Kanlı Noel’in 61’inci yıl dönümünde tüm dünyaya, bir kez daha, Kıbrıs'ta yaşanan gerçekleri görme ve kararlı bir duruş gösterme çağrısında bulundu.

21-25 Aralık günlerinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde her yıl Mücadele ve Şehitler Haftası olarak anıldığı ve yapılan anma törenleri ile halkın onurlu direnişini anarak Rum-Yunan vahşetini unutmak isteyenlere hatırlatıldığına dikkat çekilen mesajda, “Rum-Yunan yayılmacılığının, Kıbrıs Türk halkına yönelik silahlı saldırılara, etnik temizlik ve soykırım hedefiyle başlattıkları 21 Aralık 1963 Kanlı Noel’in 61’inci yıl dönümünde, tüm dünyayı bir kez daha yaşanan gerçekleri görmeye ve kararlı bir duruş göstermeye davet ediyoruz.” denildi.

“Kıbrıs Türk halkı olarak baskılara karşı üzerimize düşeni kararlılıkla yerine getireceğimizi özgürlüğümüze ve egemenliğimize sahip çıkacağımızı, yineleriz. Şehitlerimizin emanet ettiği vatanımıza sahip çıkacak ve gelecek nesillere aynı özenle aktaracağız.” ifadelerine yer verilen mesajda, Kıbrıs’ın yönetiminin tamamen İngiltere’ye devredildiği 1878 tarihinden itibaren Kıbrıs Türk halkının verdiği milli mücadele anlatıldı.

Milli mücadelenin en ağır dönemini oluşturan 21 Aralık 1963- 20 Temmuz 1974’ün bağımsızlığı, özgürlüğü ve egemenliği sağlayan en kritik ve soykırım acılarının yaşandığı bir dönem olduğuna dikkat çekilen mesajda, şu ifadelere yer verildi:

“16 Ağustos 1954 tarihinde ‘halkların eşit hakları ve self determinasyon ilkesinin Birleşmiş Milletler himayesi altında Kıbrıs halkına uygulanması’ isteğiyle Birleşmiş Milletler'e başvuru yapan Yunanistan bu teklifinin reddedilmesi üzerine Kıbrıs adasını Yunanistan’a katma düşüncesini silah yolu ile halledebileceği düşüncesine kapılır. Bu yüzden bir yeraltı örgütü kurup ve adayı 20 Temmuz 1974 tarihine kadar kan gölüne çeviren bir ortam yaratılır.

16 Ağustos 1960 tarihinde Türkiye, Yunanistan ve İngiltere’nin garantörlüğünde kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti Rumların kurduğu bu Enosis hayalleri yüzünden uzun süre yaşayamaz. 1960-1963 yılları arasındaki 3 yıl içinde Londra ve Zurih anlaşmalarının kendi iradesi dışında imzalandığını söyleyip duran Makarios bütün gücünü anayasanın maddelerinin değiştirilmesi için kullanır.”

1960-1963 yıllarında yaşananlara dikkat çekilen mesajda, “1960-1963 Kıbrıs Cumhuriyeti döneminde, Cumhurbaşkanı sıfatını taşıyan Makarios’un emri ile eski EOKA’cılardan oluşan gizli bir ordu oluşturulmuş, başta Papadopulos, Klerides ve İçişleri Bakanı Yorgacis olmak üzere ortaklık Cumhuriyeti’nin Bakanlarının ve Meclis Başkanı’nın yönettiği soykırım örgütünün hazırladığı Türkleri katletmeye yönelik Akritas Planı uygulamaya konulmuştur.” ifadelerine yer verildi.

Kıbrıs tarihine Kanlı Noel olarak geçen olayların 21 Aralık 1963 günü Lefkoşa’daki Tahtakale semtinde başlayarak Ada geneline yayıldığı anımsatılan mesajda, saldırılar sonucu Ayvasıl katliamı ve Kumsal baskınında onlarca Türk katledildiği belirtildi.

Mesajda şunlar kaydedildi:

“Bu saldırıların en acımasızının ise Lefkoşa’nın Kumsal bölgesinde Binbaşı Nihat İlhan’ın evine yapılan saldırıdır. Bugün Barbarlık Müzesi haline getirilen evde bulunan 2’si kadın ve 3 küçük çocuk vahşice katledilmiştir. Rumların Akritas Planı çerçevesinde başlatılan bu soykırım hareketi insanlık tarihin utanç sayfalarından birisi haline dönüşmüştür.

Kıbrıs Türkleri olarak bizler; Rum-Yunan teröristlerin 21 Aralık 1963 tarihinde Lefkoşa’da başlatıp Ada’nın tamamında Türk halkını yok etmek için çocuk, kadın, yaşlı, hasta ayırımı yapmadan yüzlerce Türkü katlettiklerini, evlerini yakıp yıktıklarını, binlercesini göçmen durumuna düşürdüklerini unutmuyoruz. Yaşanan bu vahşete Yunanlı subayların ve Yunan Alayı’nın da güçlü destek verdiğini, doğrudan silahlı eylemelere katılıp yönettiğini bir kez daha vurguluyor ve bunları dünya kamuoyuna hatırlatıyoruz.”

Kıbrıs Türk Kültür Derneği mesajında, Kanlı Noel’in 61’inci yıl dönümünde, Rum saldırganlığının kurbanı olan şehitleri bir kez daha rahmetle anarak, Rum barbarlığına karşı kahramanca direnen mukavemetçileri, mücahitleri, gazileri saygıyla selamlayarak, soykırım planlarına son veren ve güvenliği sağlayan Türk Silahlı Kuvvetleri ve Türk ulusuna şükranlarını sundu.