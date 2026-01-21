Kıbrıs Türk İzcilik Federasyonu, farklı dernek, oluşum ya da gruplar tarafından Lider Temel Kursu (LTK), Oymakbaşı Kursu ve Tahta Kursları gibi izcilik eğitimlerinin düzenlenmesi ve bu eğitimler sonucunda sertifika dağıtılmasının geçerli olmadığını belirtti.

Federasyon yaptığı yazılı açıklamada, “Federasyon onayı olmadan düzenlenen bu tür faaliyetler, izcilik sistemimizin bütünlüğünü ve standartlarını koruma ilkelerimizle örtüşmemektedir” dedi.

Bu çerçevede, söz konusu izinsiz kurslar sonucunda verilen sertifikaların kamu kurumlarında iş başvurularında, görev tanımlarında ya da terfi süreçlerinde herhangi bir resmî geçerliliği bulunmadığını belirten Federasyon, bu belgelerin, resmî veya mesleki bir kazanım olarak kullanılmasının mümkün olmadığını vurguladı.

İzcilik çatısı altında çalışmak isteyen, bu alana katkı sunmayı hedefleyen tüm yeni dernekler, topluluklar ve gönüllülerle iş birliğine açık olduklarını ifade eden Federasyon, üye olmak isteyen derneklere rehberlik etmeye, doğru prosedürler doğrultusunda birlikte üretmeye, projeleri yürütmeye ve izciliği gençler için ortak bir değer olarak büyütmeye hazır olduklarını belirtti.

Amaçlarının, izciliğin güvenilir, nitelikli ve herkes için eşit standartlarda yürütülmesini sağlamak, gençlere doğru ve sürdürülebilir bir eğitim ortamı sunmak olduğunu söyleyen Federasyon, bu doğrultuda tüm paydaşları federasyonla iletişim ve iş birliği içinde, diyalog kurarak hareket etmeye davet etti.