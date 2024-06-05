Kıbrıs Türk İş İnsanları Derneği, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

İklim değişikliğinin ve çevresel sorunların etkilerini gün geçtikçe daha yoğun bir şekilde hissedildiği vurgulanan mesajda, şu ifadeler kullanıldı:

“İklim değişikliği ve çevresel sorunların etkilerini gün geçtikçe daha yoğun bir şekilde hissediyoruz. Bu süreçte ekosistemimizin insan kaynaklı baskılar karşısında kendini yenileyemediğine tanıklık ediyoruz.

Ekosistemin dengesini gözeten, çevre bilinçli kalkınmayı başaran, gelecek kuşaklara yeşil ekonomik dönüşümü içselleştirmiş bir yönetişim sistemi sunan çevreci bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve tüm dünya için hedefine katkı sağlama kararlılığı ile 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nü önemsiyor ve kutluyoruz.”