Lefkoşa, 16 Mart 23 (TAK): Kıbrıs Türk Federe Devleti Merhum Başbakanı Osman Örek, 24. ölüm yıldönümünde düzenlenecek törenle anılacak.

Lefkoşa Devlet Mezarlığı’nda 24 Mart Cuma günü saat 10.00’da gerçekleştirilecek törende, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Örek’in ailesi tarafından kabre çelenkler sunulacak.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’yla bayrakların göndere çekilmesiyle devam edecek törende, Merhum Başbakan Osman Örek’in ailesi adına Yeşim Örek ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar birer konuşma yapacak.

(TUĞ/ÖK)