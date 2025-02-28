Kıbrıs Türk Emekliler Derneği Genel Kurulu yapıldı.

Dernekten verilen bilgiye göre, Genel Kurul’da önce, gündemde bulunan, 2024 yılı Faaliyet Raporu ve Mali rapor okunup onaylandı, sonrasında da dernek şubelerinin, Merkez Yönetim Kuruluna önerdiği, Merkez Yönetim Kurulu üyeleri ve mali işlemleri iki yıl boyunca denetleyecek olan Denetleme Kurulu üyeleri ismen okunarak onaylandı.

Genel Kurul’un ardından toplanan Merkez Genel Yönetim Kurulu, görev dağılımı şu şekilde gerçekleşti; “Genel Başkan Özer Çelik, Genel sekreter Meftun Orkun, Genel veznedar İbrahim Şükür, Genel Koordinatör Doğan Şah, Örgütlenme sekreteri Atilla Çolakoğlu, Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Sekreteri Serap Safer. “