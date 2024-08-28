Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Dernek Başkanı Kazım And, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 102’nci yıldönümü dolaysıyla mesaj yayımladı.

And mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Dünyanın en güçlü ordularına ve emperyalizme karşı özgürlük ve bağımsızlık aşkı ile yanan yüce Türk milletinin ulu önder Atatürk'ün liderliğinde, milli birlik ve beraberlik ruhu içerisinde, sarsılmaz azim ve inancının zaferini 102’nci yılında Büyük Türkiye Cumhuriyeti devletinin kuruluşunun ikinci asrının ilk yılında, millet olarak kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz.

Emperyalist güçler tarafından hazırlanan, Türk insanını küçücük bir coğrafyada esaret altına almak, hatta yok etmek isteyen Sevr planının yırtılıp atıldığı, Anadolu topraklarının gerçek ve sonsuza kadar tek sahibi olan yüce Türk milletinin ve onun kahraman ordusunun vatanı, bağımsızlığı ve özgürlüğüne kastedenlere karşı tüm dünyaya nasıl mücadele edilmesi gerektiğini gösteren, kuruluşun mührü ve kurtuluşa koşan zaferinin günüdür 30 Ağustos.

Dünya Harp tarihinde emsali olmayan, geçilemez denen Yunan savuma hattını çok kısa sürede dogmatik görüş ve inançlarla birlikte paramparça ederek aşan, planlama ve icrasıyla hayran olunan, Anadolu’yu ve Türk’ü esaretten kurtaran ve yeni Türkiye Cumhuriyeti devletinin temellerinin atıldığı bu eşsiz zaferin 102’nci yıl dönümünü ‘’İlelebet payidar kalacak Türkiye Cumhuriyeti’nin’’, Ulusumuzun, kahraman Silahlı Kuvvetlerimizin 30 Ağustos Zafer Bayramını kutlar, Bir üst rütbeye yükselen silah arkadaşlarımızı tebrik eder, Şehitlerimiz, Ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygı ve şükranla anarız.”