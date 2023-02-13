“1 TL bile bizim için önemli…”

43 örgütün yer aldığı Kıbrıs Türk Dayanışma Platformu Türkiye'deki depremzedelere konteyner ev yapılması için ilk adımı attı. Vatandaşlara çağrı yapan platform “1 TL bile bizim için önemli” açıklamasında bulundu.

Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nda bugün düzenlenen basın toplantısında projenin detayları paylaşıldı.

Buna göre, yaklaşık 40 metrekare olan, 2+1 şeklinde yapılacak evler, iki parça halinde İskenderun Limanı’na sevk edilecek ve Türkiye Cumhuriyeti yetkilileri tarafından gösterilen yere kurulacak. Bölgeye KKTC’den teknik personel de gönderilecek ve eğer istenirse, bağış yapan kişilerin veya kurumların isimleri evlerin üzerine yazılabilecek.

Her gemi 140 ev götürebileceğinden ilk 10 gün içinde 140 evin tamamlanıp bölgeye gönderilmesi hedefleniyor.

43 örgütün yer aldığı Kıbrıs Türk Dayanışma Platformu, Türkiye'deki depremzedeler için konteyner ev yapılması için ilk adımı attı. Vatandaşlara çağrı yapan platform “1 TL bile bizim için önemli…. ” açıklamasında buldu.

Kıbrıs Türk Dayanışma Platformu icra ve denetleme kurulları bugün düzenlenen basın toplantısında projenin detayları ve bağış yapmak isteyenler için hesap numaralarını paylaştı.

Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nda düzenlenen basın toplantısında Kıbrıs Türk Sanayi Odası, Kıbrıs Türk Otelciler Birliği, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkârlar Odası, Kıbrıs Türk Girişimci İş Kadınları Derneği ve Kıbrıs Türk Ticaret Odası yetkilileri konuşma yaptı.

Sırasıyla söz alan Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Ali Kamacıoğlu, Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkan Başkanı Dimağ Çağıner, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkârlar Odası Genel Koordinatörü Hürrem Tulga, Kıbrıs Türk Girişimci İş Kadınları Derneği Başkanı İçim Kavuklu ve Kıbrıs Türk Ticaret Odası Genel Sekreteri Aysun Önet İleri Türkiye’deki depremde hayatını kaybedenlere rahmet, ailelerine baş sağlığı, yaralılara acil şifalar diledi.

- 40 metrekarelik evler

Projenin detayları ise Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Ali Kamacıoğlu tarafından paylaşıldı.

Buna göre, yaklaşık 40 metrekare olan 2+1 şeklinde yapılacak evler iki parça halinde İskenderun Limanı’na sevk edilecek ve Türkiye Cumhuriyeti yetkilileri tarafından gösterilen yere kurulacak. Bölgeye KKTC’den teknik personel de gönderilecek ve eğer istenirse bağış yapan kişilerin veya kurumların isimleri evlerin üzerine yazılabilecek.

Her gemi 140 ev götürebileceğinden ilk 10 gün içinde 140 evin tamamlanıp, bölgeye gönderilmesi hedefleniyor.

Hedefin, Kıbrıs Türk Dayanışma Platformu’ndan paydaşların üreteceği konut evlerde bin evi tamamlayarak, Türkiye Cumhuriyeti’ne ulaştırmak olduğu belirtildi. Konut evlere 43 örgütün yanı sıra devlet ve vatandaşlar da katkı sağlayacak. Verilen bilgiye göre, 40 metrekare olacak evlerin her birinin maliyeti 175 bin TL’yi bulacak.

-Kamacıoğlu

Basın toplantısında ilk sözü alan Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Ali Kamacıoğlu, Türkiye’deki deprem sonrasında ekonomik örgütler olarak Bakanlar Kurulu’na başvurduklarını; görüşmeler neticesinde Türkiye Cumhuriyeti’nin uygun göreceği bir yere Kıbrıs Türk Yaşam Köyü kurulmasıyla ilgili fikir geliştiğini belirtti. Kamacıoğlu, konuyla ilgili olarak Başbakan Ünal Üstel ile protokol imzalandığını anımsattı.

Türkiye’ye yardım için 43 örgütün bir araya gelmesinin uzun süredir görmedikleri bir tablo olduğunu kaydeden Kamacıoğlu, “Bu, Kıbrıs Türk’ünün dayanışması ve TMT ruhunun yeniden canlanması için önemli bir hamle. Verilen hesap numaraları üzerinden kampanyaya destek olun. 1 TL de olsa fark etmez…. İnsanların yaralarına merhem olmaya çalışalım…” dedi.

-Çağıner

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkan Başkanı Dimağ Çağıner, sivil toplum kuruluşları olarak bir yola çıkarak Kıbrıs Türk Dayanışma Platformu’nu oluşturduklarını söyledi. Çağıner, felaketin tek bir örgütün veya şahsın altından kalkamayacak kadar büyük olduğunu kaydetti.

Kıbrıs Türk halkının birlikte mücadele ederse Türkiye’deki yaralara merhem olabileceğini, bu bilinçle hareket ettiklerini kaydeden Çağıner, bir taraftan imalat yapılırken, diğer taraftan bağış toplanacağına işaret ederek, denetim de olacağını belirtti.

Çağıner, “Evleri söz verdiğimiz tarihte ve miktarda Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’ne, oradaki kardeşlerimize yetiştirmek için canla başla çalışacağız. Vatandaşlar çıktığımız bu yolda bizi yalnız bırakmasın. Miktarı az ya da çok, fark etmez. Esas olan birlikte hareket ettiğimizi hissetmek ve hissettirmek…” dedi.

-Gürcafer

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, deprem bölgesindeki vatandaşların birkaç aylık ihtiyacını karşılayacak kadar gıda ve diğer yardımlar yapıldığını söyleyerek, “En önemli sorun depremzedelerin barınmasıdır. Bugün dahi sokakta olan insanlar var” dedi.

Büyük iş adamlarının yardım yapacağını ancak dayanışma ruhu için küçük bağışların da çok önem arz edeceğini kaydeden Gürcafer, ne kadar hızlı adım atılırsa, barınma konusunda sorun yaşayan insanlara o kadar hızlı yardımcı olunacağını belirtti.

Gürcafer, tüm toplumu kampanyaya destek olmaya çağırdı.

Satın alma birimi oluşturduklarını, toplanan yardımlarla hangi malzeme alındığını, nereden alındığını kamuoyuna şeffaf şekilde paylaşılacağını da ifade eden Gürcafer, “Ülke olarak en ihtiyaç duyduğumuz şey de şeffaflıktır. Bundan yana kimsenin kuşkusu olmasın ” dedi.

Gürcafer, sosyal medyada maliyet konusunda “110-130 bin TL” gibi bazı rakamlar dolaştığını ancak rakamların malzemeyle doğrudan ilgili olduğunu söyleyerek, “Biz bu evleri, insanlar en az 5 yıl yaşayabileceğini öngörerek yapacağız. İki yatak odalı, ferah bir ev gibi yapıyoruz… Tek değil, iki konteynerden ev yapıyoruz” şeklinde devam etti.

-Tulga

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkârlar Odası Genel Koordinatörü Hürrem Tulga, dayanışma ruhuna çok büyük ihtiyaç olduğunu belirterek, “Herkes ne yapayım, nasıl yapayım diye düşünüyor…. Bağışın küçüğü, büyüğü yok. En büyük toplumdur... Elele verme, birlikte olma duygusu en büyük kaynaktır…” dedi.

Tulga, bu yardımların kuruşuna kadar denetleneceğini vurgulayarak, yeniden güveni sağlama konusunda buna da ihtiyaç olduğunu belirtti.

-Kavuklu

Kıbrıs Türk Girişimci İş Kadınları Derneği Başkanı İçim Kavuklu, zor durumlarda dayanışma, merhamet, yardımlaşma, empati duyusu geliştiren Kıbrıs Türk halkının Türkiye’deki depremzedelere yardım ulaştırmak için canla başla çalıştığını kaydetti.

Bu afetin yaralarının kısa sürede sarılamayacağını belirten Kavuklu, yardımların sürdürülebilir ve verimli olmasının önemine dikkat çekti.

Kavuklu, yapılacak her yardımın denetim altında olacağını belirterek, Kıbrıs Türk halkını, Kıbrıs Türk Dayanışma Platformu çatısı altında yaralara merhem olmaya çağırdı, Kavuklu, “Bir TL bile bizim çok değerli” dedi.

-İleri

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Genel Sekreteri Aysun Önet İleri, Kıbrıs Türk halkının hem bireysel, hem örgütsel olarak tüm imkanlarını Türkiye’deki depremzedeler için seferber ettiğini söyledi.

Aysun Önet İleri, “Bu zor günleri birlik ve beraberlik içinde atlatabiliriz. Aynen geçmişte olduğu gibi. Ne olur yardımlarınızı ve desteğinizi esirgemeyin…. ” dedi.

Depremzedelerin barınma ihtiyacının en hızlı ve verimli şekilde karşılanması için örgütlerin ve Kıbrıs Türk halkının birlikte hareket edeceğini ifade eden Aysun Önet İleri, en küçük desteğin kendileri için önemli olduğunu belirtti.