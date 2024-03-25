Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği, derneğin 6’ncı Olağan Genel Kurulu’nda, Kıbrıs konusu, milli varoluş tarihinin okullarda ders okutulması, yabancılara emlak satışı ve mukavemetçi mücahitlere “gazi” ünvanının verilmesi konularında bazı kararlar aldıklarını açıkladı.

Yeniden Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Genel Başkanı seçilen Celal Bayar konuya ilişkin açıklamasında, 23 Mart Cumartesi günü yapılan genel kurulda oy birliğiyle onayladıkları karar tasarıları hakkında bilgi verdi.

Bayar, “TMT Mücahitler Derneği olarak devletimizin her bakımdan güçlendirilerek dünya devletleri arasında hak ettiği yeri alması ve halkımızın sağlık huzur ve güvenliğinin temini, devam etmekte olan kötü gidişata dur denmesi en önde gelen dileğimizdir... Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm yetkililerden Olağan Genel Kurulumuzda oy birliği ile aldığımız kararların ivedilikle uygulanmasını talep ediyoruz” dedi.

Bayar, alınan kararları kamuoyu ile paylaştı.

- Kıbrıs sorunu, tarih eğitimi, emlak satışları ve gazilik ünvanı konusunda kararlar alındı

Buna göre Kıbrıs konusuna ilişkin TMT Mücahitler Derneği tarafından alınan kararda, “Cumhurbaşkanımız ve hükümetimiz tarafından Kıbrıs sorununun, Kıbrıs Türk halkının 1960 Antlaşmalarından doğan egemen eşitlik ve eşit uluslararası statüsü kabul edilmeden, görüşme masasına oturulmaması ve Anavatanımızın destek verdiği iki devletli çözüm politikasını destekliyoruz. Bundan asla vazgeçilmemelidir” ifadelerine yer verildi.

Dernek ayrıca, “yaşanan tarihi gerçekleri, gençlerin öğrenmesi ve bilmesi için milli varoluş tarihinin okullarda ders olarak okutulmasını” öneren bir karar aldı.

TMT Mücahitler Derneği üyeleri aldıkları diğer bir kararda, “yabancılara yakın tarihte yapılan emlak satışlarının tehlikeli boyutlarda olduğuna” dikkat çekerek, “Bu gidişata dur demek ve yapılacak satışların devletimizi ortadan kaldıracak değil, güçlendirecek tedbirlerin suretle alınması gerektiği görüşündeyiz” dedi, hükümete “acilen” gerekli tedbirleri alması çağrısında bulundu.

Dernek ayrıca “mukavemetçi–mücahitlere “gazilik” ünvanının verilmesini öneren bir karar aldı. Bu kararda, “Mücahit hakları yasasında yapılacak ilave bir tadilatla; 1 Ağustos 1958 ile 1 Ağustos 1976 tarihleri arasında Mukavemetçi Mücahit olanları 'gazi' sayılmalıdır. Mukavemetçi–mücahitlerimize gazilik ünvanının verilmesi için TMT Mücahitler Derneği olarak Başbakan Ünal Üstel’e bu konuda yapmış olduğumuz müracaatın ivedilikle gerçekleştirilmesini bekliyoruz.” denildi.