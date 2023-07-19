Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nı kutladı.

Dernek Genel Başkanı Celal Bayar, mesajında, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nın, Kıbrıs Türk halkının en büyük bayramı olduğunu belirterek, 20 Temmuz 1974 Mutlu Barış Harekatı’nın 49. yıl dönümünde büyük bir sevinç, coşku ve gurur içinde olduklarını kaydetti.

Kıbrıs Türk halkının, 1960’ta kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kurucu eşit ortağı olduğunu, Cumhuriyeti ümit, heyecan ve samimiyetle karşıladığını ancak Rum tarafının daha ilk günden Cumhuriyeti “Enosis”e bir basamak olarak gördüklerini açıkladıklarını anımsatan Bayar, şöyle devam etti:

“Türklerin anayasal haklarını ortadan kaldırmak için harekete geçtiler. Bu tavırları olumlu karşılanmayınca; şiddet ve terör yoluyla istediklerini kabul ettirmek için Kıbrıs Türklerini imha planı Akritas’ı hazırlayıp uygulamaya koydular. Onlara göre kısa bir sürede Türkleri bertaraf edebilecekler ve Enosis hayalleri gerçekleşecekti. 21 Aralık 1963’de Kanlı Noel olarak tarihe geçen saldırılarında başarılı olamadılar. Saldırılarını safha safha bütün adaya yaydılar. Kıbrıs Türk Halkını toplam 3km2’lik bir alan içinde insanlık dışı koşullarda, ambargo ve muhasara altında yaşamaya mahkum etiler, katliam uyguladılar. 7’den 70’e Mücahit Kıbrıs Türk Halkı TMT ’nin önderliğinde on bir yıl 1963-1974 yıllarında çok zor ve namüsait şartlarda direnişini başarıyla sürdürmüştür.

15 Temmuz 1974’te Rum ve Yunan ikilisinin Enosis darbesi ve Kıbrıs Helen Cumhuriyeti ilan etmesi üzerine; zamanın TC Hükümeti ve Başbakan Bülent Ecevit uluslar arası antlaşmadan doğan meşru müdahale hakkını kullanarak 20 Temmuz 1974 Mutlu Barış Harekatını gerçekleştirdi. Rum ve Yunan tarafı, Anavatanın böyle bir harekat gerçekleştireceğine inanmıyorlardı. Anavatan, bir çok kez Kıbrıslı soydaşlarını yalnız bırakmayacağını tüm Dünyaya duyurmuştu. 25 Aralık 1963’te, 8-9 Ağustos 1964’te ve 15 Kasım 1967’de Türkiye hep ikaz ve ihtar etti, ansızın gelebilirim dedi. Ancak Rum tarafı aldırmadı. Nasıl olsa Amerika engeller! Zaten gelince ‘kurtaracak Türk bulamayacaktır’ diyorlardı. İnsancıl, barış taraftarı ve şair Ecevit’in savaş kararı alamayacağını düşünüyorlardı. Barış taraftarı Ecevit; Kıbrıs’a barış getirdi. Türklere Barış ve özgürlük, Rumlara da Barış, Yunanistan’a da Barış getirdi.

15 Temmuz 1974 Enosis Darbesi yapılmasaydı, 20 Temmuz 1974 Mutlu Barış Harekatı yapılmayacaktı.

Akritas Planı ve İfestos (Volkan) Planı yapılmasaydı, Atilla Hattı ve KKTC olmayacaktı. Atlılar, Sandallar, Muratağa ve Taşkent katliamları yaşanmayacaktı. Rum ve Yunan tarafı 20 Temmuz 1974 tarihinin öncesini ve yaptıklarını nedense hiç hatırlamak istemiyorlar, Hata kabul etmiyor, hep Türk tarafını ve Anavatan’ı suçlamaya devam ediyor. 50 yıldır sürdürülen görüşmelerde, tüm önerileri reddeden kendileridir. Helen Adası diyorlar. Vatanı birleştirmekten söz ediyorlar. Dahası Anavatanla olan bağımızı koparmak istiyorlar, yetki paylaşmak istemiyorlar. Türk’leri azınlık olarak, silah zoru ve katliam yaparak gasbettikleri. Kıbrıs Cumhuriyetine yamamak istiyorlar. Her zaman Enosis yolunu açık tutmak istiyorlar.”

Bayar, şimdi 50. yıla girdiklerini ve geçmişin geride kaldığını ifade ederek, şu görüşlerini kaydetti:

“Tarihten ders alarak gerçekler ışığında geleceği doğru planlamalıyız. I. ve II. Barış Harekatı ile sınırlarımız belirlenmiştir. Kıbrıs’ta iki otonom idare kabul edilmiştir. 13 Şubat 1975’te K.T Federe Devleti ilan edilmiştir. 5 Ağustos 1975’te Nüfus Mübadele antlaşması imzalanmış, Türk’ler Kuzey’e, Rum’lar da Güneye yerleşti. 1977-1979 Doruk Antlaşmaları ile iki kesimlilik teyit edildi. Ekonomik, verimlilik ve savunma derinliği dikkate alınarak sınırların belirlenmesine karar verildi. Mal mülk meselesi toplu takas ve tazminat ile halli öngörüldü. İki ayrı idarenin varlığı da tescillendi. Durmadan aşırı derecede silahlanan ve bizi görüşme masasında oyalamak isteyen, haksız yere AB üyesi yapılan Rum yönetimine karşı bizim Mehmetçik ve Mücahit’in alın teri ve şehit kanları ile kazalınmış 40 yaşına gelmiş, göz bebeğimiz KKTC Devletimiz vardır. Çözüm ve kalıcı Barış için Kıbrıs Türk Halkı’nın varlığını ve özgürlüğünü sağlayacak olan KKTC’nin tanınması ve yaşatılması gerçeği kaçınılmazdır. Hrıstodulidis AB’nin arkasında koşarak dışarıda boşuna çözüm aramaktan vazgeçsin, çözüm Kıbrıs’ta iki eşit egemen devlet arasında karşılıklı iyi niyet ve tanıma ile bir günde sağlanabilir. Çözüm barış ve işbirliği isteyen komşu ve dostlar böyle yaparlar.”

Bayar, 20 Temmuz Mutlu Barış Harekatının 49. yılında bu günleri canları ve kanları ile kendilerine armağan eden aziz şehitler ile kahraman Gazileri minnet ve şükranla andı, başta büyük Türk ulusu ve kahraman TSK’ya olan sarsılamaz inancı yineledi.