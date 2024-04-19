Kıbrıs Sanat Derneği bünyesinde oluşturulan Kıbrıs Sanat Derneği Türk Müziği Korosu, Bahar Konseri ile sanatseverlerle buluşuyor.

Dernekten yapılan yazılı açıklamaya göre, Kıbrıs Sanat Derneği’nin, Gazimağusa Belediyesi’nin katkılarıyla 24 Nisan Çarşamba günü saat 20.30’da Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Merkezi’nde (KÜKOM) düzenlenecek konser, ücretsiz olarak sunulacak.

Bahar Konseri’nde derneğin saz heyetinin yanı sıra, Kıbrıs’ın yetiştirdiği sanatçılardan kemanda Kasım Eryurt, kanunda Halil Selçuk, viyolonselde Muharrem Cemoğlu ve ritim gitarda Hakkı Atarkan yer alırken, Samsun Devlet Klasik Türk Müziği Sanatçısı ve Koro Şefi Osman Ergen de ud ve solosu ile programa eşlik edecek.

Türk Sanat Müziği’nin unutulmaz eserlerine yer verilecek programı Zerrin Baykur sunacak.