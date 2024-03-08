Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi, Güzelyurtlu Kadınlarımızın Hep Yanında

Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi Ailesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlamaları kapsamında Güzelyurt’taki resmi daireleri, sivil toplum kuruluşlarını ve esnafları ziyaret ederek bölge kadınlarımızın Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı.

“Kadın elinin değdiği her yerde bir güzellik, emeğinin olduğu her noktada bir incelik vardır” mottosuyla Güzelyurtlu kadınlara çiçek hediye eden Üniversite Yönetimi ve Çalışanları, “Dünyamızı güzelleştiren, toplumumuzu geliştiren kadınlarımızın hakkını ne yapsak ödeyemeyiz. Kadın emeğinin olduğu yerde incelik, sorumluluk bilinci, huzur ve güven vardır ve Bizler KSTU ailesi olarak Kadınlarımızın HEP YANINDAYIZ” açıklamalarında bulundular.

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi