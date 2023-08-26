Kıbrıs İlim Üniversitesi (KİÜ) Mühendislik Fakültesi öğrencileri final projelerinde yangın sensörlü dron yaptı.

KİÜ’den verilen bilgiye göre, KİÜ uluslararası öğrencileri 700 metre yüksekliğe kadar çıkabilen ve yaklaşık 1,1 km’lik alanı tarayarak olası yangınlara karşı kamera ve termal kameraya sahip dron projesi geliştirdi.

Final sunumunun ardından başarılı projelerini uygulamalı olarak gösteren öğrenciler dronu çalıştırarak sunum yaptı.

Sunumun ardından açıklamalarda bulunan Mühendislik Fakültesi Dekanı Ata Atun, öğrencilerin başlattığı projeyi KİÜ olarak geliştireceklerini açıklayarak, “Çok başarılı bir sunum yaptılar bundan sonraki adımımız bunu profesyonel bir aygıta dönüştürmek üzerine olacaktır” dedi.

Atun, “3 farklı ülkeden gelen öğrencilerimizin üzerinde 4 hocamızın yol gösterimi var. Buna benzer farklı şekilde projelerimiz var hepsi insanlığın kullanımına yönelik. KİÜ olarak çok iyi adımlar atıyoruz. Özellikle mühendislik alanında yeni programlar yapıp bunları aygıtlara uygulayıp insanlığın yaşamında kullanmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

Elektrik & Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencileri tarafından yapılan duman sensörlü dron projesinin amacının, potansiyel yangın tehlikelerini erken aşamalarında tespit edebilecek, zamanında müdahaleye yardımcı olacak ve zararları en aza indirecek bir yangın tespit dronu geliştirmek olduğu kaydedildi.