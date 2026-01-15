Bu sabah 75 yaşında vefat eden Kıbrıs Gazisi Ömer Anbarcıoğlu son yolculuğuna uğurlandı.
1974 Barış Harekatı’nda Kıbrıs’a gelen, adada bir aile kuran ve uzun yıllardır Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yaşayan Anbacıoğlu düzenlenen askeri törenle Lefkoşa kabristanlığına defnedildi.
Törene Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler ile TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri de katıldı.
Ömer Anbarcıoğlu’nun naaşı üzerine örtülen bayrak, kendisiyle aynı ismi taşıyan torunu Ömer Anbarcıoğlu’na verildi.