Rum Yönetimi’nin, Suudi Arabistan Kraliyet Ailesi mensubuna "devlet silahı" verdiği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, söz konusu şahsın vatandaşlıkla birlikte silah ruhsatı ve USP tipi yarı otomatik tabanca ile 25 mermi aldığını kaydederken, bu durumun Sayıştaylık tarafından gündeme getirildiğini ve araştırıldığını yazdı.

Gazete, devlete ait silahları alanlar arasında, “Kıbrıs Cumhuriyeti” vatandaşlığı alan iki Rus vatandaşının da bulunduğunu ve silah ruhsatlarını yalnızca kendileri için değil, yanlarında güvenlik görevlisi olarak çalışan kişiler için de aldıklarını belirtti.

Güney Kıbrıs’ta son yıllarda yıl bazında 50-60 silah ruhsatı verildiğini yazan gazete, bu ruhsatların devlete ait silahların ruhsatları olduğunu ve 6 kişinin de şahsi kullanım için tabanca satın alarak ruhsat çıkardığını kaydetti.