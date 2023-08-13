Toplu katliamlarda şehit olanlar Taşkent, Muratağa-Sandallar ve Atlılar’da anılacak

Lefke’de de şehitler için anma töreni düzenlenecek

Kıbrıs Barış Harekâtı’nın ikinci aşamasının 49. yıl dönümü dolayısıyla törenler düzenlenecek.

20 Temmuz 1974’te başlayan harekâtın 14, 15 ve 16 Ağustos’ta yapılan ikinci aşamasında özgürlüğe kavuşan Serdarlı, Gazimağusa ve Lefke’de kutlamalar yapılacak.

Toplu katliamlarda şehit olanlar Taşkent, Muratağa-Sandallar ve Atlılar’da anılacak. Lefke’de de şehitler için anma töreni yapılacak.

-Muratağa-Sandallar ve Atlılar Şehitleri pazartesi anılacak

Muratağa-Sandallar ve Atlılar şehitleri için yarın anma töreni düzenlenecek.

Milli Günleri Kutlama Merkez Komitesi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Muratağa-Sandallar Şehitliği’ndeki tören, saat 18.00’de anıta çelenklerin sunulmasıyla başlayacak.

Protokol sırasına göre çelenklerin sunulacak, ardından saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı ile bayraklara göndere çekilecek.

Törende, sırasıyla Muratağa, Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar konuşma yapacak.

Tören, şiir okunması, şehitliğin gezilmesi ve kabir başında dua okunmasıyla tamamlanacak.

Atlılar Şehitliği’ndeki anma töreni ise saat 18.30’da Katliam Çukurunda yapılacak ve çelenklerin sunulmasıyla başlayacak.

Saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı ile bayrakların göndere çekilmesinin ardından şehitliğin gezilmesi ve kabir başında dua okunmasıyla tören sona erecek.

-Serdarlı’nın kurtuluşu törenle kutlanacak

Serdarlı’nın kurtuluşunun 49’inci yıl dönümü kutlama töreni yarın saat 19.15’te Serdarlı Atatürk Büstü önünde yer alacak.

Törende, protokol sırasına göre çelenkler sunulacak. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile bayrakların göndere çekilmesinin ardından Geçitkale Serdarlı Belediye Başkanı Halil Kasım ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar konuşma yapacak. Tören, şiir okuması, halk dansları gösterisi ve tören geçişi ile tamamlanacak.

-Taşkent şehitleri

Taşkent Şehitleri ise 15 Ağustos Salı günü anılacak.

Milli Günleri Kutlama Merkez Komitesi’nden verilen bilgiye göre, Taşkent Şehitliği'ndeki anma töreni, saat 09.00’da protokol sırasına göre anıta çelenklerin sunulmasıyla başlayacak.

Törende saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı ile bayraklar göndere çekilecek.

Törende, sırasıyla Taşkent şehitleri adına Taşkent Şehit Aileleri Komitesi Başkanı Erdinç Erdağlı, Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar konuşma yapacak. Tören, şehitliği ziyaret ile tamamlanacak.

-Gazimağusa’nın kurtuluşu iki ayrı törenle kutlanacak

Gazimağusa’nın kurtuluşunun 49’uncu yıl dönümü 15 Ağustos Salı günü iki ayrı törenle kutlanacak.

Gazimağusa Kaymakamlığından verilen bilgiye göre, saat 18.00’de Zafer Anıtı önünde yer alacak ilk tören protokol sırasına göre çelenklerin konmasıyla başlayacak. Ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile bayraklar göndere çekilecek.

Saat 18.25’te İsmet İnönü Bulvarı’nda yer alacak ikinci törende birliklerle, halkın bayramı kutlanacak. İstiklal Marşı ile bayrakların göndere çekilmesinin ardından 4. Piyade Alay Komutanlığından Piyade Üsteğmen Cem Karadağ, Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar konuşma yapacak. Tören, halk dansları gösterisi, müzik dinletisi ve tören geçişi ile tamamlanacak.

-Lefke’nin kurtuluşu kutlanacak, şehitler anılacak

Lefke’nin kurtuluşunun 49. yıl dönümü törenlerle kutlanacak, şehitler anılacak.

Lefke Kaymakamlığı’ndan verilen bilgiye göre, 16 Ağustos Lefke Kurtuluş Töreni kapsamında, 16 Ağustos Çarşamba saat 18.00’de Lefke Kemal Özalper Şehitliği önünde şehitleri anma töreni yapılacak, saat 18.45’te de Lefke Atatürk Parkı önünde Lefke’nin kurtuluşunun 49. yıl dönümü kutlaması yer alacak.

Şehitleri anma töreninde, çelenkler anıta sunulacak, saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı ile bayraklar göndere çekilecek, şehitlik özel defteri imzalanacak ve dua okunacak.

Kurtuluş töreninde ise Atatürk anıtına çelenkler sunulacak, İstiklal Marşı ile bayraklar göndere çekilecek, tören birlikleri denetlenip halkın bayramı kutlanacak, şiirler okunacak, halk dansları gösterisi yapılacak, konuşmalar ve resmi geçit yapılacak.