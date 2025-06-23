Kıbrıs açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 15.37'de merkez üssü Akdeniz olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

USGS (Amerikan Jeoloji Araştırma Merkezi) ise depremin büyüklüğünü 4,8 olarak duyurdu.

Depremin Gazimağusa’nın yaklaşık 60 kilometre güneyinde, 8,99 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Deprem Kıbrıs'ın güneydoğu bölgesinde hissedildi.