1- Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle bugün Türkeli’ye elektrik verilemeyecek.

Elektrik kesintisi 9.30-10.30 saatleri arasında yapılacak.

2- Gönyeli’de  Kayıp Sokak, Yakamoz Sokak, Büyükayı Sokak, İncirli Sokak, Kuzucuk Sokak, Cennet Sokak ve Atatürk Caddesi'nin bir kısmına bugün elektrik enerjisi verilemeyecek.

Başbakan Üstel, Lapta Sağlık Merkezi’ndeki yenileme çalışmalarını yerinde inceledi Başbakan Üstel, Lapta Sağlık Merkezi’ndeki yenileme çalışmalarını yerinde inceledi

Kıb-Tek tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışmasından kaynaklanacak elektrik kesintisi 09.00- 13. 00 saatleri arasında olacak.