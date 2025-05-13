1- Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle bugün Türkeli’ye elektrik verilemeyecek.

Elektrik kesintisi 9.30-10.30 saatleri arasında yapılacak.

2- Gönyeli’de Kayıp Sokak, Yakamoz Sokak, Büyükayı Sokak, İncirli Sokak, Kuzucuk Sokak, Cennet Sokak ve Atatürk Caddesi'nin bir kısmına bugün elektrik enerjisi verilemeyecek.

Kıb-Tek tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışmasından kaynaklanacak elektrik kesintisi 09.00- 13. 00 saatleri arasında olacak.