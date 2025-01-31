Buna göre, ilk tesisat kontrolünde herhangi bir ücret alınmazken, ikinci ve sonraki her kontrol ile sayaç kontrol ücreti 3 bin 235 TL’den 3 bin 478 TL’ye çıktı. Ödeme yapılmaması veya tüketicinin kusuru nedeni ile kesilen enerjinin yeniden ulanması için ödenecek ücret ise 404 TL’den 434 TL’ye yükseldi.

Kurum hizmet merkezinden 0-4 kilometre mesafede bulunan bina veya yerde yapılacak sigorta değişimi bin 213 TL’den bin 304 TL’ye çıkarken; 4 kilometreden fazla mesafede bulunan veya yerde yapılacak sigorta değişimi 2 bin 21 TL’den 2 bin 173 TL’ye çıktı.

Konut tarifelerinde alınacak depozito ücreti ise 8 bin 87 TL’den 8 bin 693 TL’ye yükseldi.