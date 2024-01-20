Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun (Kıb-Tek), Girne’deki tesisinden yaklaşık 700 kg çıplak kablo ile 180 kg boyun bağı çalındı; olayla ilgili iki kurum çalışanı tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’nın basın bültenine göre, olay 18 Ocak Perşembe günü meydana geldi.

Girne’de, Cumhuriyet Sokak’taki Kıb-Tek’e ait tesis içerisinde bulunan kilitli konteynerin kilidi kırılarak hasara uğratıldıktan sonra konteynerde muhafaza edilen yaklaşık 700 kg. ağırlığında çıplak kablo ile 180 kg ağırlığında boyun bağı çalındı.

Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı görülen Kıb-Tek çalışanı S.Ç.(E-54) ve H.Ö.(E-43) tutuklandı.

Yürütülen ileri soruşturmada zanlıların çaldıkları kabloları bir hurdacıya 103 bin TL karşılığında satarak sahtekarlıkla para temin ettikleri de tespit edildi.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.