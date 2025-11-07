Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK), yüksek gerilim hatlarında meydana gelen arıza nedeniyle santrallerin devre dışı kaldığını duyurdu.

Ada genelinde, sabah 06.30'dan itibaren elektrik kesintileri meydana geldi.

KIB-TEK’ten yapılan açıklamada, ekiplerin arızanın giderilmesi için çalışmalarını sürdürdüğü ve yaklaşık iki saat içerisinde tüm bölgelere enerji verilmesinin planlandığı belirtildi.