Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK), yüksek gerilim hatlarında meydana gelen arıza nedeniyle santrallerin devre dışı kaldığını duyurdu.
Ada genelinde, sabah 06.30'dan itibaren elektrik kesintileri meydana geldi.
KIB-TEK’ten yapılan açıklamada, ekiplerin arızanın giderilmesi için çalışmalarını sürdürdüğü ve yaklaşık iki saat içerisinde tüm bölgelere enerji verilmesinin planlandığı belirtildi.