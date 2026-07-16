Kıb-Tek'ten yapılan açıklamaya göre, Kıb-Tek Genel Müdürlük binasında gerçekleştirilen açık artırma usulüyle hurda satış ihalesini en yüksek teklifi veren OMERYAN Construction LTD. aldı.

İhaleye toplam 9 firma katıldı, ancak yapılan evrak incelemelerinde iki firma eksik evrak nedeniyle ihale sürecine dahil edilmedi. İhale, gerekli şartları sağlayan yedi katılımcı arasında ise açık artırma usulüyle gerçekleştirildi.

Açık arttırmada, kurumun belirlediği satış usulüne göre, tüm hurda kalemleri için en yüksek teklifi OMERYAN Construction LTD. verdi. Firmanın sunduğu tekliflerin, Kıb-Tek tarafından belirlenen taban fiyatının üzerinde gerçekleşmesi üzerine ihale sonuçlandı.

Açıklamada, ihale sürecinin şeffaflık, rekabet ve kamu yararı ilkeleri doğrultusunda yürütüldüğü belirtilerek, elde edilen yüksek tekliflerin kurum kaynaklarının en verimli şekilde değerlendirilmesine önemli katkı sağlayacağı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, kamu kaynaklarının etkin ve verimli yönetimi anlayışıyla benzer ihalelerin önümüzdeki dönemde de şeffaf şekilde sürdürüleceği vurgulandı.