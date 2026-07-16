Demokrat Parti (DP) Genel Sekreteri ve Girne Milletvekili Serhat Akpınar, hükümet adına yürütülen tüm projelerin koalisyon hükümetinin ortak icraatı olduğunu söyledi.

Akpınar, icraatların yalnızca tek bir siyasi partinin başarısı gibi sunulmasının; koalisyon ortaklarına olduğu kadar hükümetin yönetim anlayışına ve devlet ciddiyetine de haksızlık olduğunu kaydetti.

Akpınar yaptığı yazılı açıklamada, “Koalisyon hükümetinin vizyonu; hükümeti oluşturan siyasi partilerin ortak iradesinin, ortak sorumluluğunun ve ortak karar alma kültürünün ürünüdür. Hükümet programı, Bakanlar Kurulu kararları, Meclis’ten geçen yasalar, yasa gücünde kararnameler ve devlet yatırımları ortaktır.” ifadelerine verdi.

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri Ahmet Savaşan’ın söylemlerini eleştiren Akpınar, koalisyon hükümetinin ortak iradesiyle ortaya çıkan eserleri yalnızca tek bir siyasi partinin vizyonunun ürünü gibi göstermeye çalışmanın ne siyasi etikle, ne koalisyon kültürüyle ne de demokratik ortak yönetim anlayışıyla bağdaştığını kaydetti.

Demokrat Parti'nin bugüne kadar hiçbir ortak hükümet yatırımını yalnızca kendi eseriymiş gibi sunma ihtiyacı duymadığını ifade eden Akpınar, “Bizim siyaset anlayışımızda devlet hizmeti, parti propagandasının değildir, millet adına üstlenilen ortak sorumluluğun ürünüdür.” dedi.

Akpınar, Ulusal Birlik Partisi’ni koalisyon ortaklığına yakışan bir sorumluluk anlayışıyla hareket etmeye; ortak emeğe saygı göstermeye ve kamuoyunda yanlış algı yaratabilecek tek taraflı siyasi propaganda yöntemlerinden vazgeçmeye davet ettiklerini söyledi.

Bu yaklaşımın sürdürülmesi halinde Demokrat Parti’nin, hükümet dönemlerinde kendi sorumluluğunda hayata geçirilen her yatırımın, reformun, yasal düzenlemenin ve projenin gerçek hikayesini; belgeleri, süreçleri ve tüm aşamalarıyla kamuoyuyla paylaşmaktan geri durmayacağını belirten Akpınar, “Bunun bir tehdit olarak algılanmasını arzu etmiyoruz. Ortak emeğe sahip çıkmanın doğal sonucunun anlaşılmasına çaba gösteriyoruz.” dedi.

Akpınar, ortak emeğe saygının siyasi bir nezaket meselesi değil; devlet ahlakının ve koalisyon hukukunun vazgeçilmez bir gereği olduğunu dile getirdi.