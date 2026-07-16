Asgari Ücret tespit Komisyonu bugün yılın ikinci asgari ücretini belirlemek amacıyla üçüncü toplantısını gerçekleştirdi. Yeni asgari ücret işçi ve hükümet kanadının oylarıyla belirlendi.

Çalışma ve Güvenlik Bakanı Hasipoğlu ile Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) ve Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş) Başkanı Ahmet Serdaroğlu toplantı sonrasında açıklama yaptı. İşveren tarafı ise oy çokluğuyla alınan kararın ardından herhangi bir açıklama yapmadan Bakanlık binasından ayrıldı.

-Hasipoğlu: “Yeni asgari ücret saatlik 408,99, günlük 3 bin 271,98, haftalık 16 bin 360 TL olarak belirlendi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu yaptığı açıklamada, yeni asgari ücretin saatlik 408,99; günlük 3 bin 271,98; haftalık 16 bin 360 TL olarak belirlendiğini açıkladı.

Hasipoğlu, söz konusu rakamın hükümet tarafı, devlet tarafı ve işçi sendikasının oylarıyla oy çokluğuyla belirlendiğini, işveren tarafının ise rakama itirazı olduğunu dile getirdi.

Artışın Hayat Pahalılığı (HP); yani yüzde 16.95 oranında yapıldığına dikkat çeken Hasipoğlu, Başbakan Ünal Üstel’in de bugün özellikle işveren tarafına ciddi anlamda teşvikler verileceğini açıkladığını kaydetti.

Hasipoğlu, hükümetin politikasının işçiyi, emekçiyi enflasyon karşısında ezdirmemek olduğunu vurgulayarak, daha önceki dönemde de oluşan farkı verdiklerini söyledi.

Kamu çalışanı ile asgari ücretli arasında herhangi bir fark görmediklerini kaydeden Hasipoğlu, yüzde 16.95 olarak verilen HP’yi emekçiye de uyguladıklarını belirtti.

Hasipoğlu, üretimin devam etmesinin de önemli olduğunu belirterek, “Belki de KKTC çalışma hayatında hiç olmadığı kadar teşvikleri bugün Başbakan açıkladı.” dedi.

“Çalışma Bakanlığı olarak çalışan kadınların sigorta primlerinin yüzde 100’ünü, erkeklerin ise yüzde 80’ini karşılıyoruz” açıklamasında bulunan Hasipoğlu, KKTC vatandaşlarının istihdamını teşvik anlamında çalışma hayatına ilk kez girecek 16-35 yaş arasındaki vatandaşların maaşlarının 35 bin TL’lik kısmını devlet olarak üstleneceklerini söyledi.

Hasipoğlu, her zaman verdikleri sözlerin arkasında olduklarını vurgulayarak, yaptıkları ödemelerin de bunu gösterdiğini kaydetti.

-Serdaroğlu: “Hükümet bugün yoksullaşmadan değil, yoksullaşmamadan yana taraf durdu”

Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) ve Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş) Başkanı Ahmet Serdaroğlu ise bugün açıklanan rakamı bir kazanç veya zafer gibi görmediklerini; piyasadaki zamlar durmadığı sürece emekçinin ne aldığının çok önemli olmadığını söyledi.

“Bugün burada hükümet tarafını belli etti.” diyen Serdaroğlu, hükümetin bugün yoksullaşmadan değil, yoksullaşmamadan yana taraf durduğunu kaydetti; Başbakan Üstel ile Bakan Hasipoğlu’na teşekkür etti.

Serdaroğlu, yapılanın bir atış olmadığını, emekçinin eksilen alım gücünü geri getirmek olduğunu söyleyerek, fiyatların kontrol edilmesinin öneminin altını çizdi.

Serdaroğlu, tüm konuşulanların kayıt altına alındığını ve kararın iki tarafın onayıyla oy çokluğuyla alındığını yineledi.

İşveren tarafının görüşmeleri ertelemek istediklerini de söyleyen Serdaroğlu, bir aylık kayıp yaşanmaması amacıyla yüzde 16,95’i "kötünün iyisi "diyerek kabul ettiklerini dile getirdi. Serdaroğlu, “Bu masadan iyi bir rakamla çıktığımıza inanıyorum.” dedi.