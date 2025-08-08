KIB-TEK Genel Müdürü Dalman Aydın, saat 22.00 itibariyle ülke geneline elektrik enerjisi verildiğini açıkladı.

KIB-TEK Genel Müdürü Dalman Aydın, Güneşköy Trafo Merkezi’nde, bugün yaşanan ve ülke genelinde elektrik kesintisine neden olan arıza ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Aydın, sabahın erken saatlerinde Güzelyurt‘ta bulunan Güneşköy trafo merkezinde arıza ve arızaya bağlı olarak ülke genelinde bir enerji kesintisine gidildiğini anımsatarak, bu arızadan kesicilerde bir patlama oluştuğunu ve bunun sonucunda da santrallerin kendilerini koruma amaçlı devre dışı bıraktığını belirtti.

Arızanın olduğu saatten itibaren tüm ekiplerin sahaya inip erken bir süreçte ülkeye enerji verilmesi için çalıştığını ifade eden Aydın, gün içerisinde ilk olarak arızalı kısımları sistemden ayırarak, sistemin tekrardan devreye alınmasını sağlamaya çalıştıklarını aynı zamanda hızla eşzamanlı olarak da santrallerin tekrar devreye alınması çalışmalarına başladıklarını kaydetti.

Aydın, öğle saatlerinde santrallerin devreye alınmasıyla birlikte bölgesel olarak elektrik üretimini sağlanmış olduğuna ve bazı bölgelere yeniden elektrik verildiğine işaret ederek, saat 22:00 itibari ile de tüm bölgelere elektrik enerjisi verildiğini duyurdu.

Gerek santralde gerekse trafo merkezlerindeki tamirat ve bakımların sürdüğünü söyleyen Aydın, “Bazı basın organlarında gerek bakımlarle ilgili, gerekse merkezlerimizin eski olduğu noktasında bazı haberler çıkmıştır. Burada söylemek istiyoruz ki KIB-TEK olarak yılın iki mevsiminde tüm trafo merkezlerimizin rutin yıllık bakımları yapılmaktadır” dedi.

Güneşköy trafo merkezinin de 2020’li yıllarda inşa edilmiş ve daha sonra da yeniden revize edilerek güncellenmiş bir durumda olduğunu anlatan Aydın, KIB-TEK olarak iki yılda 27 milyon dolarlık yatırım yaptıklarını ve yatırıma devam ettiklerini vurguladı.

Aydın, trafo merkezlerinde canla başla çalışan personele teşekkür ederek, halktan gün içinde yaşanılan elektrik kesintileri için özür diledi.