Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) ile Ciner Construction arasında bugün Gazimağusa Bölge Amirliği hizmet binasının yapımına yönelik 58 milyon 200 bin TL tutarında sözleşme imzalandı.

KIB-TEK Genel Müdürlük binasında gerçekleşen imza töreninde, KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Uzun, Ciner Construction Direktörü Ozan Ciner, KIB-TEK Genel Müdürü Dalman Aydın, Yönetim Kurulu Üyeleri Yalçın Koçyiğit ile Barış Tilki yanı sıra kurum yöneticileri hazır bulundu.

Uzun: “Gazimağusa Bölge Amirliği binası projesi 58 milyon 200 bin TL tutarında”

KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Uzun, İskele ve Güzelyurt’tan sonra bugün de Gazimağusa Bölge Amirliği binası projesinin 58 milyon 200 bin TL tutarındaki sözleşmesini imzalayacaklarını belirtti.

Uzun, hizmet binasının hem halkın rahat bir şekilde hizmet alabileceği hem de çalışanların huzur içinde çalışabileceği bir bina olması için uğraş verdiklerini söyledi.

Hizmet binalarının maliyetinin vatandaşın cebinden çıkmayacağını dile getiren Uzun, binaların finansmanının geçmişten gelen finansal çalışmalardan elde edilen kurumsal kaynaklardan karşılanacağının altını çizdi.

Uzun, İskele’deki hizmet binası için 55 milyon 900 bin TL, Güzelyurt’taki bina içinse 54 milyon 440 bin TL fiyat belirlendiğini kaydederek, Güzelyurt Bölge Amirliği hizmet binası sözleşmesinin geçen hafta imzalandığını da hatırlattı.

Girne ve Lefke'de yapılması planlanan binalar hakkında da konuşan Uzun, Lefke’de yapılacak çelik binanın 5 milyon 149 bin TL olarak öngörüldüğünü, Girne’deki bina içinse de arazi projesinin hazır olduğunu ve en erken zamanda onun da ihalesini imzalamak istediklerini söyledi.

Yatırımlarının sadece bina yapımı ile sınırlı olmadığını da işaret eden Uzun, kurum olarak altyapı ve malzeme alımları için belirlenen bütçe hakkında da bilgi verdi.

-"Altyapı ve malzeme alımı için 28 milyon 4 bin 599 dolar "

Gürsel Uzun, projelerle ilgili bilgi vererek, İskele 132kV Yeni Trafo Merkezi’nin, Trafo Merkezleri Arızalı 132kV Kesici Değişimi projesinin, Lefkoşa Trafo Merkezi’ne ve Gönyeli OG TM’ye Trafo Takviyesi ile Güç artırımı 1. etabı ihalesinin ve Lefkoşa Trafo Merkezi’ne trafo takviyesi ile güç artırımı 2. etabı ihalesinin tamamlandığını belirtti.

Yeniboğaziçi Trafo Merkezi’nin 132kV’ta Tevsiatı Projesi’nin halen projesinin devam ettiği dile getiren Uzun, öte yandan Tatlısu TM Bağlantı ENH ve Yeniboğaziçi-Mağusa II T/M arası ve Alsancak-Teknecik 132 kV hat tevsiatı projelerinin ise ihale değerlendirme aşamasında olduklarını kaydetti. Uzun, söz konusu projelerin toplam maliyetlerinin 28 milyon 4 bin 559 dolar olduğunu da vurguladı.

Gürsel Uzun, İskele Yeni Trafo Merkezi’nin 7 milyon 144 bin dolar, trafo merkezlerindeki arızalı kesici değişimleri için 674 bin 800 dolar, Lefkoşa trafo merkezi için hem güç artırımı hem de büyütülmesi için yaklaşık 7.5 milyon dolar harcama yapıldığını dile getirdi.

Uzun, ihalesi tamamlanan ve yapımı devam eden Yeniboğaziçi Trafo Merkezi'nin 8 milyon 198 bin 235 dolar, ihale sürecinde olan Tatlısu, Yeniboğaziçi, Gazimağusa arası ve Alsancak Teknecik arası hat tevsiatı projesinin ise 4 milyon 391 bin 767 dolar maliyeti olduğunu aktardı.

Uzun, bunlara ek olarak 750 bin dolara Lefkoşa, Gazimağusa ve Girne’ye silikon izolasyon yapımı ve 36 milyon euroya ise iki jeneratör alımı çalışmaları olduğunu belirtti.

Uzun, kamuoyunda kurumun bazen “sadece binaya yatırım yaptığına” dair eleştiri aldığını ancak sadece söz konusu 6-7 kalemin 28 milyon dolarlık miktarının altyapı çalışmalarına yönelik yapılan yatırımlar olduklarını kaydetti.

-Aydın: “Amacımız kalıcı yatırımlar yapmak”

KIB-TEK Genel Müdürü Dalman Aydın gerek halkın gerekse de çalışanların ihtiyacı olan yeni bir binanın imza töreninde bulunmaktan dolayı onur ve gurur duyduğunu belirtti.

Aydın, göreve geldikleri günden bu yana amaçlarının kalıcı yatırımlar yapmak olduğunu ve bundan sonraki süreçler için de bu yönde çalışmalar yapmaya devam edeceklerini söyleyerek, binaların herkese hayırlı olması temennisinde bulundu.

-Cimer: “Projeyi daha kısa bir sürede teslim etmek amacındayız”

Cimer Construction Direktörü Ozan Cimer de yaptığı konuşmada, projede yer almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, projede katkısı olan herkese teşekkür etti.

Ozan, sözleşme süresinin sekiz ay olarak belirlendiğini ancak kendilerinin projeyi daha kısa bir sürede teslim etmek amacında olduklarını belirtti.