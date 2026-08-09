Polis Genel Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri tarafından dün, ülke genelinde trafik denetimleri gerçekleştirildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre 2 bin 804 araç sürücüsünün kontrol edildiği denetimler sonucunda, çeşitli trafik suçlarından 402 sürücü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. 44 araç trafikten men edildi, 6 sürücü ise tutuklandı.

Rapor edilen trafik suçları ise, “159’u yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 34’ü alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 3’ü sürüş ehliyetsiz ve sigortasız araç kullanmak, 11’i sigortasız araç kullanmak, 3’ü sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 9’u emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 1’i muayenesiz araç kullanmak, 30’u seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 1’i tehlikeli sürüş yapmak, 1’i trafik ışıklarına uymamak, 3’ü trafik levha ve işaretlerine uymamak, 2’si koruyucu başlıksız araç kullanmak, 1’i ışık nizamlarına uymamak, 3’ü işletme izinsiz araç kullanmak,1’i polisin dur emrine uymamak ve 140’ı diğer trafik suçlarından” olarak sıralandı.