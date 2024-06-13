Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK), Ercan Havalimanı’nın kuruma olan borçlarının yapılandırılacağını duyurdu.

Kurumdan yapılan yazılı açıklamada, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) Başkanı Ahmet Tuğcu tarafından yapılan açıklamada, T&T şirketinin, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’na olan borçlarının 13 Haziran’a kadar ödenmemesi halinde yarın elektriğinin kesileceğini bildirdiği hatırlatıldı.

-“T&T yetkilileri ile bugün bir görüşme gerçekleştirildi ve borçların yapılandırılması noktasında mutabakat sağlandı”

Açıklamada, T&T şirketinin işletmecisi olduğu Ercan Havalimanı’nın Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’na olan borçları ile ilgili T&T yetkilileriyle bugün bir görüşme gerçekleştirildiği ve borçların yapılandırılması noktasında mutabakat sağlandığı kaydedildi.

-“Ercan Havalimanı halkın malı olup, çıkarları da yine halk çıkarları doğrultusunda korunacak”

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde Ercan Havalimanı’nın yoğunluğu da göz önünde tutularak, hem halkı hem de adayı ziyaret edecek misafirleri mağdur etmemek adına, T&T şirketinin işletmecisi olduğu Ercan Havalimanı’nın elektriğinin kesilmesinin, verilen taahhüde bağlı olarak bir anlamının kalmadığı ifade edilen açıklamada, “Ercan Havalimanı halkın malı olup, çıkarları da yine halk çıkarları doğrultusunda korunacaktır” denildi.

Açıklamada, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu yönetimi olarak gerekenin yapılacağı ve sürecin titizlikle takip edileceği belirtildi.