2024-2025 Öğretim Yılı, Kolej Giriş Sınavlarının 1’inci Basamağı (KGS-1), bugün yapılıyor.

İki oturumda gerçekleştirilecek sınavın birinci oturumu 09:00-10:30, ikinci oturumu ise 11:00-12:30 saatleri arasında yapılacak.

Türk Maarif Koleji, 19 Mayıs TMK, Gazimağusa TMK, Güzelyurt TMK, İskele Evkaf Türk Maarif Koleji, Bekirpaşa Lisesi, Hala Sultan İlahiyat Koleji ve Lefke Gazi Lisesi olmak üzere 8 sınav merkezinde gerçekleştirilecek sınavın birinci oturumu başladı.

Aileler büyük bir heyecanla çocuklarını sınav merkezlerine teslim etti ve başarılar diledi.

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan duyuruya göre, sınava, kayıt işlemlerini tamamlamış toplam 2 bin 258 öğrencinin katılması bekleniyor.

Kayıt başvuruları döneminde Türk Maarif Koleji’ne 480, 19 Mayıs Türk Maarif Koleji’ne 447, İskele Evkaf Türk Maarif Koleji’ne 436, Güzelyurt Türk Maarif Koleji’ne 335, Gazimağusa Türk Maarif Koleji’ne 255, Lefke Gazi Lisesi Kolej Bölümüne 75 ve Hala Sultan İlahiyat Koleji’ne 230 başvuru yapıldı.

Kolej Giriş Sınavında, eğitim bilimlerinin, ölçme - değerlendirme ilkeleri çerçevesinde gerçekleştirilmesi adına gereken tüm düzenlemelerin eksiksiz planlandığı belirtilen duyuruda, şunlar kaydedildi:

“Kolej Giriş Sınavı 'Türkçe', 'Fen ve Teknoloji', 'Sosyal Bilgiler', 'İngilizce' ve 'Matematik' olmak üzere toplam beş alt testten oluşan, çoktan seçmeli bir sıralama sınavıdır. Her bir alt test, alanında uzman ve deneyimli eğitimcilerden oluşan komisyonlar tarafından oluşturulmaktadır. Sorular, ilgili konu alanlarının kazanımlarına göre hazırlanmış 'belirtke tabloları', 'geçerlilik' ve 'güvenilirlik' ögeleri dikkate alınarak hazırlanmaktadır. Sınavda kullanılacak soru kitapçıkları, sınavdan 48 saat önce, sadece üst düzey yetkililerin kontrolünde, Bakanlığımızın basım merkezinde basılmaktadır. Soru kitapçıkları, sınav günü “sınav sorumluları” ve “denetmenler” eşliğinde sınav merkezlerine ulaştırılmaktadır.

Sınavın tamamlanmasının ardından soru kitapçıkları ve yanıt anahtarları Bakanlığımızın resmî web sitesi www.mebnet.net adresinden yayımlanacaktır. Cevap kağıtlarının optik okuyucu işlemi ile değerlendirilmesinin ardından sınav sonuçlarının da aynı gün akşam saatlerinde açıklanması öngörülmektedir.”

-İkinci basamak sınavı 14 Haziran’da

Kolej Giriş Sınavları’nın 2’nci basamak sınavı (KGS-2) 14 Haziran 2025 Cumartesi günü yapılacak. Öğrenciler, bu iki basamaktan elde ettikleri puanların hesaplanması sonucunda (%50 KGS-1 + %50 KGS-2) elde ettikleri Kolej Giriş Puanına göre oluşturulacak sıralama listeleri ile kolejlerin kontenjan sayılarına göre 2025-2026 Öğretim Yılı için kayıt hakkı elde edebilecekler.

Kolej Giriş Sınavları sonuçlarına göre, Türk Maarif Koleji’ne 150, Gazimağusa Türk Maarif Koleji’ne 100, 19 Mayıs Türk Maarif Koleji’ne 100, Güzelyurt Türk Maarif Koleji’ne 75, İskele Evkaf Türk Maarif Koleji’ne 100, Lefke Gazi Lisesi Kolej Sınıfına 25 ve Hala Sultan İlahiyat Koleji’ne 120 öğrenci olmak üzere toplam 670 öğrenci 2025-2026 öğretim yılı için kolejlere kayıt hakkı elde edecek.

-Ailelere uyarı

Milli Eğitim Bakanlığı, ailenin sınav konusundaki tutumunun, öğrencilerin sınava yaklaşımını direkt etkileyebildiğine de işaret ederek, şu uyarıda bulundu:

“Ebeveynler sınav hakkındaki düşünce ve duygularını anlatırken yapıcı bir yaklaşımla iletişim kurmaya özen göstermeleri önemlidir. Ailenin kaygıdan uzak, sakin, olumlu yaklaşımı öğrenciyi güvende hissettirir ve rahatlamasına destek olur. Aileler çocuklarının sınavdaki sonucunu ve performansını değil; sınava hazırlık sürecinde göstermiş olduğu çabasını ve emeğini gördüklerini dile getirilmelidir. Sonuç ne olursa olsun onu sevdikleri söylenip, hissettirilmelidir...

Sevgili aileler ve öğrenciler, bu sınavı önemli bir sınav olarak değerlendirdiğinizi biliyoruz, lakin son sınav değil. Hayatta sizler için önemli olan birçok aşama olacak. Sadece bu sınavda alacağınız puan, sizin gerçek değerinizi yansıtmıyor. Siz değerlisiniz ve önemlisiniz. Elinizden gelenin en iyisini ortaya koydunuz. Aileleriniz de ellerinden gelenin en iyisini yaptılar. Yaşam sonuçlar değil, bir süreçtir. Önemli olan bu yolda süreci nasıl yaşadığınızdır. Hepinize başarılar diliyoruz.”