Vakıftan yapılan açıklamada, 2024 yılında “Üyelerin ve Ailelerin Psikolog Yardımı, Yılbaşı Etkinliği, Üye Çocukların Yıllık Tatil Etkinliği, Çocuk Onkoloji-Hematoloji Servis Giderleri, Gıda ve İhtiyaç Yardımları, Maddi Destek Yardımları, İlaç Yardımları, Üyelerin Doğum Günü Hediyeleri, Eğitim Destek Bursu – Dershane ve Özel Eğitim Yardımları, Yurtdışı Kira Yardımları, Sevk-Tıbbi ve Tetkik Yardımları” kapsamında harcamalar yapıldığı belirtilerek, Vakfın, söz konusu yardımlar için toplamda 2.356.705,72 TL harcama gerçekleştirdiği ifade edildi.

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