Kelle ile Oğuz’dan büyük Gaf

Adet halina gelen siyasilerin özel günleri kutlama mesajlarında Gazimağusa Milletvekilleri Tarım ve Orman Bakanı Hüseyin Çavuş Kelle ile İçişler Bakanı Dursun Oğuz büyük bir Gaf yaptı .

Girne Milletvekili Maliye Bakanı Özdemir BEROVA Şampiyon meleklerin annelerini unutmazken , Şampiyon Meleklerin bölgesi Gazimağusa Milletvekilleri Tarım ve Orman Bakanı Hüseyin Çavuş KELLE ile İçişleri Bakanı Dursun OĞUZ’un milliyetçilik nutku gibi yayınladıkları Anneler Günü mesajlarında Şampiyon Meleklerin annelerine hiç değinmemeleri başta Gazimağusa halkı olmak üzere tüm yurtta büyük tepkilere sebep oldu .

KIBRIS MANŞET’e ulaşan vatandaşlar Şampiyon Meleklerin annelerini unutanları bizim de seçimlerde hatırlamamızı kimse beklemesin mesajını iletmemizi istediler.