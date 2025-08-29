Kanada’nın Ontario eyaletinde gazla freni karıştıran sürücü adayı, sürücü kursuna daldı.

TRT Haber’in aktardığına göre olay Sarnia’da bir sürücü sınav merkezinde meydana geldi. Bir sürücü, aracını park etmeye çalışırken fren yerine gaza basınca doğrudan binaya girdi.

Sarnia Polis Teşkilatı’ndan Kıdemli Çavuş Jim McCabe, sürücünün yaşlı bir kadın olduğunu ve aracını park ederken ayağının fren pedalından kayarak gaza bastığını açıkladı.

Araç hızla öne fırlayarak binanın ön cephesine çarptı.

McCabe, olayın tamamen “sürücü hatası” olduğunu vurguladı ve herhangi bir ceza uygulanmayacağını söyledi.

Olayda bir kişi hafif sıyrık ve eziklerle hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından sosyal medyada paylaşılan fotoğraf kısa sürede yayıldı. Bir sosyal medya kullanıcısı, “Sanırım testi geçemedi” derken, bir diğeri “Bence yine de geçmiştir!” yorumunu yaptı.