(Kamalı Haber) - Lefkoşa’da üçü ağır toplam 8 kişinin yaralandığı trafik kazasıyla ilgili tutuklanan zanlı Can Avşar, yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Trafik Şubesi’nde görev yapan polis memuru Nuri Hundal mahkemede olguları aktardı.

Hundal, 19 Ağustos 2025 tarihinde, saat 20:00 sıralarında, Lefkoşa’da Akasya sokak üzerinde, Yeşim Avcı’nın (K-41) yönetimindeki YY 345 plakalı salon araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada Şehit Ecvet Yusuf Caddesi kavşağına geldiğinde, anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsiz şekilde anayola giriş yaparak yolun karşısında bulunan Şehit Hüsnü Mustafa Sokağa giriş yapmak için düz devam ettiği sırada, solundan Şehit Ecvet Yusuf Caddesi üzerinde kuzey istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyreden ve kavşağa geldiğinde süratini salim raddeye indirmeyen Can Avşar (E-36) yönetimindeki ZD 809 plakalı salon aracın önünü tıkaması sonucu çarpıştıklarını anlattı

Polis, çarpışmanın etkisiyle kontrolsüz şekilde savrulan YY 345 plakalı aracın, kaldırım üzerine çıkarak bir işyerinin duvarı ile cam vitrinine de çarptığını kaydetti. Polis, kaza sonucu YY 345 plakalı araç sürücüsü Yeşim Avcı ile araçta yolcu olarak bulunan Masal Demirtaş (4), Murat Demirtaş (11), Elif Demirtaş (14), Ada Demirtaş (15), Melek Demirtaş (26) ve ZD 809 pla-kalı araç sürücüsü Can Avşar ile araçta yolcu olarak bulunan Yıldırım Şimşek (E-28) yaralandığını kaydetti. Polis, yaralılardan Melek Demirtaş kafa travması nedeniyle yoğun bakımda, Masal, Murat ve Elif Demirtaş ise kafa travması ve beyin kanaması teşhisiyle çocuk yoğun bakım servisinde tedavi altına alındığını açıkladı. Polis, Ada Demirtaş’ın kalça kırığı nedeniyle ortopedi servisinde, Yeşim Avcı’nın karaciğer yırtığı, omurilik ve kaburga kırığı nedeniyle cerrahi serviste, Can Avşar ile Yıldırım Şimşek’in ise acil serviste tedavi altına alındıklarını kaydetti. Polis, Can Avşar’ın tedavisi bittikten sonra taburcu edildiğini, akabinde tutuklandığını kaydetti.

Polis memuru, kaza sonucu ayrıca ZD 809 plakalı araca 450 bin TL, YY 345 plakalı araca 400 bin TL ve konu işyerine 70 bin TL hasar oluştuğunu mahkemeye aktardı. Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak, 2 gün ek süre alındığını, bu süre içerisinde 3 farklı noktada kazayı gören kamera tespit ettiklerini söyledi. Polis, Masal ve Elif Demirtaş’ın çocuk yoğun bakımdan çıkarıldığını, çocuk servisine alındığını belirtti. Polis, Murat Demirtaş’ın yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğünü, bilincinin kapalı olduğunu, hayati tehlikesi olduğunu söyledi. Polis,6 kişiden ifade alındığını, yapılan soruşturma sonucu aracın sigortasının zanlı adına olmadığının tespit edildiğini, bu nedenle sigorta kapsamaksızın araç kullanma suçu da oluştuğunu kaydetti. Polis, her iki sürücüden test için kan örneği alınarak, analize gönderildiğini ancak sonucun henüz çıkmadığını belirtti. Polis, diğer sürücünün tedavisi devam ettiği için mahkemeye çıkarılmadığını da ifade etti. Polis, soruşturmanın devam ettiğini, alınacak ifadeler ve incelenecek kamera görüntüleri olduğunu belirterek, 3 gün ek süre istedi.

Zanlının avukatı, polise sorular yöneltti. Polis, sürat ile ilgili soru üzerine incelenen kamera görüntülerinde zanlının kavşağa geldiğinde diğer aracı gördüğünü, fren yaptığını ancak duramadığını, çarptığı aracın 88 metre, kendi aracının ise 15 metre sürüklendiğini, eğer sürati şehir için olan yerde 50 km olsaydı fren yaptığında durabileceğini ya da çarpsa bile 15 metre sürüklenmeyeceğini ifade etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 3 süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.