Kayseri'nin Kocasinan ilçesindeki Yamula Barajı çevresinde süren kazılarda bulunan 7,5 milyon yıl öncesine ait olduğu değerlendirilen zürafa, gergedan ve fil gibi hayvan fosilleri sergilenecek.

Kayseri Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi tarafından desteklenen kazılarda bulunan 7,5 milyon yıllık fosil faunası, yeniden canlandırma çalışmalarıyla vatandaşlarla buluşturulacak.

Fosillerin yer alacağı sergi, 20 Kasım Pazartesi günü Büyükşehir Belediyesi Fuaye Alanı'nda açılacak.

Sergide, 2018 yılından bu yana çıkarılan farklı türdeki canlıların fosilleri ve bu fosiller kullanılarak elde edilen replika ayaklandırmaları ile Proboscidea (Hortumgiller), Bovidae (Boş Boynuzlular), Giraffidae (Zürafagiller) ailelerinden türler sergilenecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri'nin zenginliklerini gözler önüne seren 7,5 milyon yıllık fosillerin dünyada eşi ve benzerinin bulunmadığını belirtti.

Büyükşehir Belediyesi fuaye alanında açılacak sergiye vatandaşları davet eden Büyükkılıç, "Bu fosiller adeta kültür mirasımız. Bu kültürel mirası kamuoyuna en iyi şekilde anlatmak ve tanıtmak bizim görevimiz. Doğanın koruyarak bize miras bıraktığı bir alanı korumaya çalıştık, tanımaya ve tanıtmaya gayret gösterdik. Doğanın tarihini yeniden Kayseri'nin belirlediğini görüyoruz. Kayseri'miz ve uluslararası boyut açısından önem arz ediyor." ifadelerini kullandı.