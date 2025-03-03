KAYMAKAM ÖZDEN KESER GÜZEL İŞLERE İMZA ATMAYA DEVAM EDİYOR

Ergün Yahat

Gazimağusa Kaymakamlığı başkanlığında, Gazimağusa Belediyesi, Gazimağusa Polis Müdürlüğü, Orman Dairesi Kantara Bölge Şefliği, Gazimağusa Çevre Dairesi ve Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) organizasyonunda gerçekleştirilen ve yol kenarlarında özellikle rüzgarlı havalarda kırılan ve araçların üzerine düşen tehlikeli dalları budama işlemi tamamlandı.

Vatandaşlar başta Gazimağusa Kaymakamı Özden Keser ve katkı koyan herkeslere teşekkür ettiler.