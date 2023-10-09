KAYITLI EMLAKÇILAR İÇİŞLERİ BAKANLIĞI’NI VE POLİSİ GÖREVE DAVET ETTİ

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Koordinatörü Hürem Tulga geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Ocak-Temmuz 2023 döneminde üçüncü ülke vatandaşı tarafından 250 tane emlak şirketinin 25.000 Euro teminat karşılığında kurulan şirket sahiplerinin olduğunu ifade etti.

Yabancılar tarafından kurulan emlak ve danışmanlık şirketlerinin çoğunlukla İskele ve Girne bölgelerinde hizmet verdiğine dikkat çeken Tulga, emlak sektörüne olan ilginin o bölgelerde daha yüksek olduğunu söyledi.

Yapılan açıklamanın ardından ülkede emlak sektöründe hizmet veren kayıtlı emlak şirketleri rahatsızlıklarını dile getirerek, 38/2007 sayılı Emlakçıların Kayıt ve İşlemleri Yasası’na göre KKTC’de emlakçı vasfına sahip olabilmenin kriterlerinin yasada açıkça belirtildiğini kaydetti.

Son dönemlerde artarak devam eden kaçak ve kayıt dışı emlakçılık olaylarının sektörü değersizleştirdiğini vurgulayan iş insanı ZİYA EMİR GROUP Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Emir ise sektörde yaşanan gelişmeleri Kıbrıs Manşet’e değerlendirdi.

Emir 38/2007 Emlakçıların Kayıt ve Denetimi yasasına atıfta bulunarak, emlak şirketlerinin ve bürolarının açılabilmesi için Bakanlık tarafından açılan sınavlarda ilgili kişinin veya şirket temsilci ve temsilcilerinin başarı elde etmesi ve yasanın belirlemiş olduğu kurallara uygun vasıflara sahip olması gerektiğini hatırlattı.

Emlakçılık kaydı içinde gerekli niteliklerin başında KKTC vatandaşlığı olduğunu kaydeden Ziya Emir, emlakçılık yapacak kişilerin sektöre vakıf olması gerektiğini ve ülkede yaşamayan, eğitimi olmayan, işlemleri nasıl yapacağını bilmeyen yabancı kişilerin sektöre zarar vereceğinin altını çizdi.

38/2007 Emlakçıların Kayıt ve Denetimi yasasına uygun emlak sektöründe hizmet veren emlakçılar, yaşananlarla ilgili KKTC İçişleri Bakanlığı ve Polis Genel Müdürlüğü’nü yasa dışı faaliyet gösteren yabancı sözde emlakçılar ve sektörde yaygınlaşan dolandırıcılık konusunda gereken girişimi ve soruşturmayı yapmaya davet etti.