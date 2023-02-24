23.02.2023 tarihinde Polise verilen bilgide; 22.02.2023 tarihinde, saat 15:30 sıralarında, Lefkoşa’da sakin Sinem BAKIRHAN (K-14)’ın kalmakta olduğu ikametgahtan ayrıldığı, halen geri dönmediği ve kendisinden haber alınamadığı bildirilmiştr. Bahse konu şahıs aranmakta olup, soruşturma devam etmektedir.