Afrika’daki doğal yaşam alanlarında yapılan yeni bir araştırmaya göre yabani şempanzeler, olgunlaşmış ve fermente olmaya başlayan meyveleri yiyerek “günde en az bir içkiye denk miktarda” alkol tüketiyor.

Euronews Türkçe Servisi’nin aktardığına göre araştırmacılar, şempanzelerin tükettiği meyvelerdeki alkol oranını ölçtü. Sonuçlara göre şempanzeler, günlük ortalama 14 gram alkol alıyor. Bu miktar, vücut ağırlığına göre uyarlandığında bir insanın “günde yaklaşık bir bardak bira içmesine denk” geliyor.

Araştırmacılara göre bu, "azımsanacak bir miktar değil".

Araştırma, ilk kez şempanzelerin düzenli ve fizyolojik olarak anlamlı düzeyde alkol tükettiğini ortaya koyuyor.

ScienceAlert'e göre bulgular, yaklaşık 20 yıl önce ABD’li biyolog Robert Dudley tarafından ortaya atılan “sarhoş maymun teorisi”ni destekliyor.

Teori, insanların alkolü sevmesi ve tolere edebilmesinin, primat atalarının her gün fermente meyvelerden aldıkları alkolden kaynaklandığını savunuyor.

Daha önce uzmanlarca şüpheyle karşılanan bu teori, son yıllarda primatların fermente meyve yemeyi tercih ettiğini gösteren bulgularla yeniden gündeme gelmeye başladı.

Ancak araştırma yeni soruları da gündeme getirdi. Şempanzeler alkol oranı yüksek meyveleri özellikle mi arıyor, yoksa karşılarına çıktığında mı tüketiyor? Uzmanlar bu soruya henüz yanıt veremiyor.

Araştırma hakemli bilimsel dergi Science Advances'ta yayınlandı.