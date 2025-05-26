Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanı Serkan Kayalar, TİKA tarafından yenilenen Muratağa-Atlılar-Sandallar Şehitleri Müzesi'ni ziyaret etti. Kayalar ziyaretinde, yeni müze binası inşa edileceğini de açıkladı.

Ziyarette Kayalar'ı, Muratağa-Atlılar-Sandallar Şehitlerini Yaşatma Derneği Başkan Yardımcısı Hüseyin Güler, Yönetim Kurulu Üyesi Aylan Temen ve Şehitler Muhtarı Olsan Karabardak karşıladı.

Dernek ve TİKA iş birliğinde yenileme ve çevre düzenlemesi yapılan müzede incelemelerde bulunan Kayalar, ardından basın mensuplarına açıklama yaptı.

-Kayalar: "Yeni müze binası inşa edeceğiz"

TİKA Başkanı Kayalar, müzeyi yaklaşık iki buçuk sene önce TC Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısıyla ziyaret ettiklerini hatırlatarak, Dernek Başkan Yardımcısı ile projeyi gündeme getirdiklerini ifade etti.

Kıbrıs Türkü'nün yaşadığı katliamların en önemli hafıza mekanlarından birisinin Muratağa-Atlılar-Sandallar Şehitleri Müzesi olduğunu dile getiren Kayalar, binanın yapısal sorunlarını gidermek adına çalışmalar ve çevre düzenlemesi yaptıklarını anlattı.

Bunun projenin ilk aşaması olduğunu kaydeden Kayalar, bundan sonraki aşamada, mevcut binayı muhafaza ederek yanına yeni müze binası inşa edeceklerini açıkladı.

TİKA olarak Kıbrıs Türkü'nün yaşadıklarını dünyaya duyuran bu mekanların yaşatılmasını ve desteklenmesini önemsediklerini vurgulayan Kayalar, Barbarlık Müzesi'nde de TİKA olarak bir proje yürüttüklerini hatırlattı.

Muratağa-Atlılar-Sandallar Şehitleri Müzesi'ndeki projenin de ilerleyen dönemde tarihe ışık tutacağını söyleyen Kayalar, Dernek yetkililerine teşekkür etti. "Katliamda 16 günlük bebekten, 95 yaşındaki büyüğümüze kadar insanlar şehit oldu" diyen Kayalar, şehitleri rahmetle andı.

-Güler

Dernek Başkan Yardımcısı Hüseyin Güler de, Türkiye Cumhuriyeti'nin her zaman yanlarında olduğunu vurgulayarak, TİKA yetkililerine teşekkür etti.

Yapılacak olan yeni müzede de eşyaların sergileneceğini dile getiren Güler, dünyada görülmemiş bir vahşetin yaşandığını dünyaya ispat edeceklerini söyledi.