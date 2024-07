“10 gün süren mücadelenin ardından Lefke çöp depolama alanında minimum seviyeye getirilen yangın, bugün yeniden alevlendi, ekiplerimin söndürme çalışmaları devam ediyor”

Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, 10 gündür belediyenin kontrolünde bulunan Lefke çöp depolama alanında yürütülen ıslah çalışmalarının ardından minimum seviyeye getirilen yangının bugün yeniden alevlendiğini, ekiplerinin yangın söndürme çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, bugün Lefke çöp depolama alanında meydana gelen yangın ile ilgili yazılı açıklama yaptı.

Kaya, 27 Haziran’da belediyenin kontrolündeki çöp depolama alanında meydana gelen yangının belediye ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındığını, ekiplerin, havaların ısınması ile de her geçen gün yanma riski artan bölgede ıslah çalışmalarını aralıksız devam ettirdiğini ve yetersiz kaldığı noktalarda ilgili kurumlardan destek talebinde bulunduğunu aktardı.

Kaya, “Gerek yangın gerekse yangın öncesi gerekse sonrasında Tarım Bakanlığı’na ait paletli dozer talep edilmiş, fakat araç Güzelyurt Mevlevi kavşağında günlerce boş olarak bekletilmesine rağmen talebimize cevap verilmemiştir. Bu da ıslah çalışmalarının aksamasına ve yangın sonrasında yapılan çalışmaların istenilen sürede arzu edildiği şekilde sonuçlanmamasını getirmiştir” dedi.

Kaya, “10 gün süren mücadelenin ardından Lefke çöp depolama alanında minimum seviyeye getirilen yangın, bugün yeniden alevlenmiş ve ekiplerimizin hemen müdahalesi ile söndürme çalışmaları devam etmektedir” şeklinde devam etti.

Kaya, “kamuoyunun gündemini uzun bir dönemdir meşgul eden ve pandemi dönemi ile başlayan Güzelyurt Belediyesine ait çöplerin yaklaşık üç aydır artık belediyeye ait çöp depolama alanına getirildiğini, bunun yanında bu alanın bölge askeri birlikleri Lefke Belediyesi ve Lefke Avrupa Üniversitesine ait çöp toplama araçları tarafından kullanıldığını” da belirtti.

-“Çözüm önerilerinin reddedildiği bir dönemden geçiyoruz”

Kaya, belediye olarak Lefke çöp depolama alanının ıslah edilmesi ile ilgili olarak bugüne kadar farklı proje önerileri ortaya koyduklarını, ancak önerilerinin ilgili bakanlık tarafından reddedildiğini, merkezi hükümet tarafından da Güngör Çöp Depolama alanı ile ilgili proje gerekçe sunulduğunu ileri sürerek, “Orada yaşanan sıkıntılar tüm kamuoyunun bilgisinde iken, bulunan alternatif çözümlerin de hayata geçirilmesi ile ilgili önerilerin reddedildiği bir dönemden geçiyoruz.” dedi.

-“Sorumluluklarımızın farkındayız fakat…”

Kaya, “Çıkan yangın ile ilgili olarak sorumluluklarımızın farkındayız ve hiçbir bahanenin arkasına sığınmıyoruz. Fakat attığımız adımların da karşılığının olmaması veya engellenmesi bizlerin bölge halkımıza sunmak istediğimiz hizmet kalitesinin yetersiz kalmasına sebep olmaktadır.” dedi.

-“Sürdürülebilir vahşi depolama alanları için 2 yöntem var”

Kaya, açıklamasında devamla şunları kaydetti:

“Bugün, Dünyanın her yerinde bulunan vahşi depolama alanlarında benzer sorunlar yaşanmakta ve bunun ile ilgili çözümler geri dönüşüm veya ekonomiye katılım yöntemleri ile sürdürülebilir hale getirilmektedir. Bizlerin de yapması gerekenin bu olduğunu biliyoruz. Bunun için iki yöntem vardır: Bincisi bir an önce yasa ve tüzükleri hazır olan entegre katı atık yönetimi tüzüğünün yürürlüğe girmesi ve Güzelyurt-Lefke için planlanan Atık Transfer istasyonunun kurulması ve her iki beldenin de çöpünün Güngör’e taşınması. İkincisi ise; Yerel Yönetimler yetkilendirilerek Ayrıştırma veya Geri dönüşüm sistemleri ile kendi atık yönetim sistemlerini kurmaya teşviklerin verilmesidir.”