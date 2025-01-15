Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Mimarlık ve İç Mimarlık ile Çevre Tasarımı Bölümleri Güz Dönemi Öğrenci Projeleri Sergisi 7-8 Ocak tarihlerinde yapıldı.

KAÜ’den yapılan açıklamaya göre, öğrencilerin Alayköy Kampüs’te sergilediği projeler, Fakülte bünyesindeki öğretim görevlilerinin yanı sıra alanında uzman misafir jüri üyelerinin katılımıyla değerlendirildi.

Mimarlık Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Ediz Oraç etkinlikte yaptığı konuşmada, mimarlık alanındaki projelerin öğrencilerin yaratıcı tasarımlarını fikirleriyle buluşturarak hayata geçirirken, farklı ölçeklerde düşünebilme ve mekansal çözümler üretebilme becerilerini sergileyebilmeleri açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Oraç, serginin öğrencilerin profesyonel hayata geçişi öncesinde önemli bir adım olduğunu belirtti.

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Buğu Şah ise, “Bu tür etkinlikler yaratıcılığı teşvik ederek öğrencilerimizin farklı bakış açılarını bir araya getirmesi ve bu sayede ilham alması açısından büyük bir önem taşıyor.” dedi.

Sergide jüri üyeleri arasında Prof. Dr. Balkız Yapıcıoğlu, Doç. Dr. Alp Karaca ve Meliz Kuşadalı Öztürk yer aldı.



Kaynak: rss